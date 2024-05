Presunta pirámide petrolera: víctima dijo que Miguel Lozano le ha seguido pidiendo dinero

W Radio conoció en primicia que, una de las víctimas que decidió denunciar ante la Fiscalía General de la Nación a Miguel Ángel Lozano, el supuesto cerebro de la presunta pirámide petrolera que habría afectado a más de 35 personas de la alta sociedad de Bogotá, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena; seguiría buscando incautos.

En las últimas horas, el abogado penalista Felipe Álzate, radicó ante la Fiscalía la denuncia por el delito de estafa agravada.

La víctima, quien prefirió mantener su identidad bajo reserva, mencionó que, junto con varios de sus familiares y amigos habría perdido 1.100 millones de pesos.

Sin embargo, relató que varios integrantes de su círculo social que consideraban a Miguel Lozano, como un ‘amigo cercano’, hicieron aportes que superan los 3.000 millones de pesos.

“Hasta donde he podido conocer, sus amigos – y amigos de sus amigos-, le entregaron dineros que, sumados, ascienden a un valor superior a los TRES MIL MILLONES DE PESOS (COP $3.000.000.000). Entre ellos, personas allegadas que se vieron defraudadas por valores superiores a los MIL MILLONES DE PESOS (COP $1.000.000.000). Sobre estos hechos, ya cursan distintas investigaciones ante la Fiscalía General de la Nación”, señaló en la denuncia que conoció W Radio.

Igualmente, relató cómo otra de las víctimas en medio de la preocupación porque los pagos prometidos a raíz de las inversiones hechas no se hicieron efectivos, acudió a la multinacional FMC Technologies y consultó sobre los vínculos contractuales con la empresa Express1A de Miguel Ángel Lozano.

También dijo que durante el encuentro con la petrolera se conoció que las facturas que supuestamente mostraba Lozano a los afectados como pruebas del inexistente negocio, eran falsas.

“A comienzos del año 2023, varios inversionistas comenzaron a alarmarse por la falta de pago y cumplimiento de Miguel. Al indagar por la relación de EXPRESS 1A con FMC TECHNOLOGIES, se dieron cuenta que no existía negocio alguno desde el año 2019, y que las facturas electrónicas de La Empresa y otros múltiples documentos por él entregados eran fraudulentos”, detalló.

La víctima agregó que los documentos que entregaba Lozano eran falsos y eso “me consta, porque así me lo ha reconocido recientemente Miguel, que aunque desde hace un tiempo no existía negocio alguno con la petrolera, éste seguía pidiendo recursos a distintas personas para seguirse lucrando y, también, para cancelar obligaciones con terceros”.

La víctima detalló que Lozano “ha venido inventándose negocios ficticios a través de los cuales, ha solicitado recursos a diversas personas. Para convencerlas, alteraba y confeccionaba documentos privados falsos a través de los cuales las inducía a error, de tal forma que pensaran que estaban invirtiendo en negocios existentes, lícitos y rentables”.

Pese a que existen denuncias contra el supuesto creador de este modelo de negocio que habría afectado a por lo menos 35 personas en Colombia, la víctima señaló que Lozano al parecer sigue pidiendo dinero.

“Hoy en día, Miguel me sigue pidiendo dinero para pagar supuestas obligaciones con la petrolera; me envía comprobantes falsos para hacerme creer que me pagó y promete constantemente el retorno de mis recursos, para luego inventarse algún inconveniente conforme al cual el dinero ‘no se pudo desembolsar’”, afirmó.

Otro de los hechos que generó preocupación entre los afectados de lo que sería la presunta pirámide petrolera es que Lozano supuestamente ha expresado que tiene negocios ilegales.

“Lo que es más preocupante es que el Sr. Lozano señala estar realizando negocios ilícitos, con el ánimo de conseguir rápidamente los dineros que adeuda y cancelar sus obligaciones. Afirma que próximamente recibirá cuantiosas sumas de dinero, por lo que es claro que continúa defraudando a terceras personas para tratar de saldar algunas de sus obligaciones y continuarse enriqueciendo”, se lee en la denuncia.

El abogado Felipe Álzate le dijo a W Radio que podrían ser más las víctimas de este modelo de estafa y que, todas habrían sido engañadas por el estilo de vida lujoso que aparentaba sostener.