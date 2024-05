Secretaría de Transparencia expuso hallazgos de presunta corrupción en Boyacá

Tunja

Durante la mesa anticorrupción desarrollada en Tunja, Boyacá, el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga Franco, dio a conocer los hallazgos encontrados en el departamento de Boyacá, luego de las denuncias que se hicieron el pasado 5 de abril en el primer encuentro en la capital boyacense.

De acuerdo con lo señalado por Idárraga Franco, en Boyacá se habrían encontrado tres hallazgos de presuntos hechos de corrupción en proyectos de infraestructura y servicios en los municipios de Tunja, Sogamoso y Sutamarchán.

“El acueducto de Sutamarchán, un acueducto en una zona veredal donde hay una irregularidad muy diciente, del cual ya está la Fiscalía avanzando, y tiene que ver con un contrato que se volvió a contratar, valga la redundancia, en 2011 y en 2019 con el mismo objeto, entonces eso nos conlleva a iniciar el análisis del contrato y encontramos que ni siquiera, pese a la adjudicación, pese a las actas de entrega de satisfacción, el contrato se hizo efectivo. Fueron dos contratos, uno por $1.200 millones y otro por más de $700 millones y el acueducto no está y la Fiscalía nos anunció que a finales del mes de junio tendrá resultados”, manifestó el secretario.

En cuanto a lo encontrado en la Caja de Compensación Familiar de Boyacá, Comfaboy, el funcionario indicó que se encontraron presuntas irregularidades en la gestión de recursos para la salud.

“Comfaboy, entre 2011 y 2020, enfrentó serias irregularidades en la gestión de recursos para la salud. Auditorías y denuncias revelaron sobrecostos en medicamentos valorados en $1.544 millones y discrepancias contables significativas, incluyendo diferencias de $15.210.968 y $20.732.133 millones, en varios registros financieros. En una auditoría de 2017 de la Superintendencia de Salud evidenció estas anomalías, el proceso sancionatorio fue archivado en 2020 aplicando el principio in dubio pro disciplinado, por equivocaciones en la recolección de pruebas. Sin embargo, la investigación sigue activa en la Fiscalía 44 Seccional de la Dirección Especializada Contra la Corrupción de Bogotá”, afirmó.

Por último, Andrés Idárraga Franco acotó que la Secretaría de Transparencia recibió una denuncia por parte de la ciudadanía donde manifiestan el retraso grave de la puesta en marcha y funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en el municipio de Sogamoso, caso que lleva dos décadas.

“Este es otro caso grave, que también acordamos seguir indagando al respecto porque son 20 años de un contrato con ingente de recursos, con más de $11.000 millones que se han invertido y no pasa absolutamente nada, no hay tratamiento de aguas, la gente sigue pagando compensaciones, la Alcaldía sigue teniendo que pagar una serie de multas y la obra que se hizo al parecer hace 20 años, pero no pasa absolutamente nada”, enfatizó.

El secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, finalizó diciendo que “se va a poner el ojo a situaciones que se desprenden de contratos de comodato en la UPTC con la Cámara de Comercio de Tunja, contrataciones al interior Cámara de Comercio de Tunja. Nos vamos para Sogamoso el próximo mes para poderle anunciar a la gente otra serie de investigaciones que venimos adelantando muy preocupados con el asunto relacionado con la contratación y el accionar, el actuar de Corpoboyacá; lo hablamos con la contraloría lo hablamos con el ministerio público y esperamos poder tener avance respecto”.