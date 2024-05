Tribunal ordenó la suspensión del secretario general de la Asamblea de Santander

Bucaramanga

El Tribunal Administrativo de Santander ordenó suspender a Jorge Arenas de su cargo como secretario general de la Asamblea Departamental esto tras admitir una demanda por presuntas irregularidades en su elección, además porque fue el supervisor del contrato a través del cual se seleccionó a CONFADICOL para que adelantase la convocatoria pública para el mismo cargo que aspiraba y en el que fue elegido.

Por otro lado, el demandante manifestó que en ese proceso de selección hubo varias irregularidades: se excluyeron participantes por motivos excesivamente formales, la convocatoria no se efectuó con al menos 10 días como lo dispone la ley, no hubo un protocolo de cadena de custodia de las pruebas escritas y sus resultados, entre otras anomalías.

Ante las pruebas, el Tribunal estableció que CONFADICOL no cumplía con el estándar de idoneidad y, por lo tanto, no podía ser el operador logístico de la convocatoria pública que culminó con la elección de Jorge Arenas como secretario general de la Asamblea, y que en el proceso también se incurrió en el plazo de inscripción pues no se efectuó con al menos 10 días como lo dispone la ley.

¿Qué va a pasar con la discusión del Plan de Desarrollo Departamental?

El diputado Ramón Ramírez del partido Liberal es uno de los ponentes del Plan de Desarrollo ‘Es tiempo de Santander 2024-2027′ y quien en las últimas horas, dada la decisión del Tribunal, presentó una proposición para que se pueda empezar con la votación del articulado del documento y se puedan cumplir con los tiempos para que desde la duma departamental se pueda aprobar el proyecto y no tenga que ser por decreto.

“Los 16 diputados estamos escuchando a los secretarios para que expliquen las 369 metas y proyectos estratégicos del departamento y dar un segundo tiempo para que todas las personas que tengan recomendaciones a las metas las explique y el gobierno las revise”, señaló el diputado Ramírez.

Dijo también el diputado que ni la Asamblea ni el secretario han sido notificados de la decisión del Tribunal y aseguró que la prioridad que tienen es la votación del proyecto del Plan de Desarrollo y plantea la posibilidad de que se pueda elegir un secretario ad hoc para avanzar en le proyecto.

“Empezaremos a la aprobación del articulado, uno a uno, para ver si somos capaces en un día o nos demoramos más porque ahí es donde empieza el debate con los diputados”, puntualizó Ramón Ramírez.

En el Plan de Desarrollo de Santander se destacan proyectos para la creación de una empresa licorera, además incrementar el bilingüismo en los colegios e implementar la estrategia de seguridad multidimensional.