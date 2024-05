Asesinaron al director de la cárcel La Modelo de Bogotá, Elmer Fernández

Fuentes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmaron que fue asesinado el director de la cárcel La Modelo de Bogotá, Elmer Fernández, mientras se movilizaba en el vehículo del Inpec hacia su residencia.

Desde la UTP Colombia se habían denunciado amenazas.

Los hechos ocurrieron en la carrera 30 con calle 80 de la ciudad de Bogotá.

Por su parte, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, se refirió a los hechos y anunció que la Policía Nacional ya realiza un plan candado en Bogotá para dar con la captura de los responsables.

“No nos van a amedrentar, saldremos adelante a pesar de sus afrentas y de su insolencia”, dijo Osuna a los asesinos del coronel (r).

En la misma línea, el jefe de la cartera de Justicia confirmó que se dirige a un consejo extraordinario de seguridad en la Policía Nacional, tras el asesinato de Fernández.

Finalmente, envió sus condolencias. “A la familia del coronel Fernández quiero expresarle toda la solidaridad mía y del Gobierno”.

El presidente Gustavo Petro también se refirió a la situación: “el coronel Fernández, director de la cárcel La Modelo había asumido el 4 de abril. Estaba cumpliendo las órdenes de impartir disciplina y haciendo requisas aleatorias. Hoy es asesinado vilmente”, dijo el jefe de Estado en su cuenta de X.

Por otro lado, el director del INPEC, coronel Daniel Gutiérrez confirmó que van más de 550 amenazas de muerte en los últimos dos años y que el asesinato del director de la cárcel La Modelo, Elmer Fernández, es el hecho más grave que ha ocurrido.

Así mismo, aseguró que Fernández no se movilizaba en camioneta blindada porque la institución no tiene las “capacidades para dar blindadas a todos. Es más, no tenemos ningún director con camioneta blindada, él se desplazaba en un vehículo oficial asignando por el INPEC con un conductor de la entidad”, dijo Gutiérrez.

Estas son las declaraciones del director del INPEC

Reacción del presidente Gustavo Petro

Vea las declaraciones del ministro de Justicia, Néstor Osuna