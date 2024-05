Mauricio Marín sale de la Fiduprevisora por polémico modelo de salud de profesores

La W conoció en primicia que Mauricio Marín, presidente de la Fiduprevisora, sale de la entidad tras la polémica por el cambio del modelo de salud de los profesores. El Gobierno aceptaría su carta de renuncia, que se da tras un mes de haberse implementado el nuevo modelo de atención para la salud para los profesores.

Este 30 de mayo se realiza una junta con varios miembros del Gobierno Nacional en la que se define si quedaría encargada la secretaria general de esa entidad.

Hay que recordar que desde el gremio de los profesores, Fecode, se impulsó un cambio de modelo en el sistema por el alto número de quejas en la atención y la continuidad de los operadores de salud.

No obstante, tras implementar el nuevo modelo se dio un traumatismo porque no estaban contratadas todas las IPS para la atención, así como persiste la incertidumbre de los profesores y una continuidad de los viejos operadores.

El escándalo escaló el pasado 30 de abril cuando, en diálogo con Julio Sánchez Cristo en La W, Marín reveló que la Fiduprevisora no tenía auditoría para verificar la prestación del servicio cuando solamente faltaban horas para que comenzara a implementarse el nuevo modelo de salud para los docentes.

“Igual que en el modelo anterior y como hace más de 30 años, esto va a contar con una auditoría de concurrencia, de calidad y de cuentas médicas, eso no cambió. Lo tienen que hacer empresas seleccionadas por convocatoria”, mencionó.

Además, en esa entrevista llamó la atención que indicara que hasta ahora se estaba terminando la convocatoria: “El consejo directivo sesiona permanentemente, estamos hablando de convocatoria para cuentas médicas, las cuales no se reciben el primer día”.

No obstante, Marín aseguró en ese momento que “la salud de los profesores está absolutamente gestionada por el consejo directivo del Fomag. Además, sostuvo que, teniendo en cuenta que en cada municipio se tiene un docente, “este sistema (el antiguo) tenía un alto nivel de quejas, que es lo que queremos mejorar hoy”.

Posteriormente, se conoció ese mismo día que, aunque Marín aseguró que esta plataforma se estaba cargando, los maestros no podían ingresar y obtener la información de sus servicios médicos.

W Radio tuvo acceso al documento mediante el cual se hace la invitación para que los interesados presenten la cotización. Dicha invitación fue enviada el 22 de abril y, según el calendario, el cierre para la recepción de las propuestas fue el 29 de abril, dos días antes del comienzo de la operación del nuevo sistema.

Posteriormente, La W se comunicó con una de las empresas invitadas, la cual confirmó que no había recibido respuesta sobre la evaluación de las propuestas. Lo más preocupante es que la Fiduprevisora les estaba exigiendo implementar en tiempo récord una plataforma que necesitaría varios meses para funcionar de manera óptima.

Pero eso no fue todo: W Radio también conoció en exclusiva que la Fiduprevisora envió a las IPS contratos per cápita para que los firmen “a ojo cerrado”, ya que, aunque saben el monto que les van a pagar (de hecho algunos contratos son superiores a 6.700 millones de pesos), las IPS no conocen aún los requisitos técnicos, es decir, no se tenía claro cómo sería la operación del servicio en la práctica.