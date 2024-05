¡Ojo! Estas son las claves PIN que más usan ladrones para desbloquear celulares y cajeros

Sin lugar a duda cada vez son más frecuentes las víctimas de robo de celulares o de cuentas bancarias, esto debido a la inseguridad en varias ciudades del país. El avance de la tecnología ha permitido que el acceso a la información sea mucho más fácil, pero también ha llevado a que el hackeo de datos sea más común de lo normal.

Es por esto que las personas deben recurrir a claves seguras para evitar el robo o suplantación de identidad. Para esto, se han creado diferentes mecanismos en los aparatos electrónicos que permiten una mayor seguridad.

Es el caso de las claves PIN, las cuales se usan para acceder a dispositivos móviles, computadores, aplicaciones, páginas web, cajeros y otros sitos que requieren una clave virtual.

De esta manera, las contraseñas, ya sean de letras o números, terminan siendo la primera línea de defensa contra el acceso no autorizado. Por esto mismo es recomendable no utilizar la misma combinación de números para sus diferentes cuentas. Las claves deben ser complejas y únicas para evitar que la información sensible sea robada.

A propósito de esto, el científico de datos Nick Berry compartió una lista de las contraseñas más usadas por los ladrones para desbloquear cajeros y celulares.

Berry utilizó varias tablas de contraseñas publicadas, expuestas y descubiertas, al igual que información sobre violaciones de seguridad. Sin embargo, no publicó la base de datos para que esto no termine siendo un recurso para los hackers.

Estas son las 20 claves menos usadas

8557: usada por el 0,001191%.

9047: usada por el 0,001161%.

8438: usada por el 0,001161%.

0439: usada por el 0,001161%.

9539: usada por el 0,001161%.

8196: usada por el 0,001131%.

7063: usada por el 0,001131%.

6093: usada por el 0,001131%.

6827: usada por el 0,001101%.

7394: usada por el 0,001101%.

0859: usada por el 0,001072%.

8957: usada por el 0,001042%.

9480: usada por el 0,001042%.

6793: usada por el 0,001012%.

8398: usada por el 0,000982%.

0738: usada por el 0,000982%.

7637: usada por el 0,000953%.

6835: usada por el 0,000953%.

9629: usada por el 0,000953%.

8093: usada por el 0,000893%.

8068: usada por el 0,000744%.

Estas son las 20 claves más usadas

1234: usada por el 10,713%.

1111: usada por el 6,016%.

0000: usada por el 1,881%.

1212: usada por el 1,197%.

7777: usada por el 0,745%.

1004: usada por el 0,616%.

2000: usada por el 0,613%.

4444: usada por el 0,526%.

2222: usada por el 0,516%.

6969: usada por el 0,512%.

9999: usada por el 0,451%.

3333: usada por el 0,419%.

5555: usada por el 0,395%.

6666: usada por el 0,391%.

1122: usada por el 0,366%.

1313: usada por el 0,304%.

8888: usada por el 0,303%.

4321: usada por el 0,293%.

2001: usada por el 0,290%.

1010: usada por el 0,285%.

¿Cómo crear una contraseña segura y tener una cuenta más protegida?

De acuerdo con Google, la contraseña debe ser difícil de adivinar y no debe contener información personal, como su fecha de nacimiento o número de teléfono.

La contraseña puede ser cualquier combinación de letras, números y símbolos, pero es importante que, a la hora de escoger una contraseña se evite que:

Sea poco segura (por ejemplo, “contrasena123″).

No usar contraseñas que ya usó anteriormente.

Ni tampoco usar contraseñas que empiecen o terminen con un espacio en blanco.

De esta manera, se recomienda: