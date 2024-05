“La seguridad en el Cauca no depende sólo de armas”: Viceministra de Defensa

El fortalecimiento del pie de fuerza y la intervención integral del Estado en el territorio, son las principales acciones que dice la viceministra (e) para las Políticas de Defensa y Seguridad, Daniela Gómez Rivas, serán claves para garantizar la tranquilidad a las comunidades del departamento del Cauca, que se han visto afectadas por hechos de violencia cometidos por el Estado Mayor Central Farc.

Por eso, la viceministra indicó que la seguridad en la región no depende únicamente de las armas, sino que es “una prioridad que se refleja en el Plan de Desarrollo y en las acciones diarias del Gobierno, estos ciclos de violencia no van a parar si no logramos transformar las economías ilícitas que son las que les permite el control a los grupos armados organizados” agregó.

En ese sentido anunció que se ha desarrollado una iniciativa denominada ‘Misión Cauca’, que incluye proyectos productivos, capacitaciones, apertura de mercados nacionales e internacionales, el fomento del turismo y el cuidado del medio ambiente. “Es fundamental que los grupos armados no victimicen a las comunidades. Por eso trabajamos en fortalecer el tejido social, brindando mecanismos de resiliencia que les permitan mantenerse unidas, sanas y resilientes” afirmó la funcionaria.

Para concluir, anunció que parte del gabinete del Gobierno Nacional, encabezado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), se trasladará al Cauca y desde esta región, se enfocarán en realizar seguimiento a las inversiones realizadas, así como la definición de estrategias a corto, mediano y largo plazo para el desarrollo del departamento.