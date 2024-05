Habitantes de Tasajera, Magdalena saquean camión con instrumentos musicales

Magdalena

Una vez más, el corregimiento de Tasajera, municipio de Puebloviejo, Magdalena, vuelve a generar noticias por el robo a un camión cargado con mercancía que quedó varado en plena vía. En esta ocasión, se trató de un vehículo cargado de instrumentos musicales.

Según lo manifestado por el conductor del vehículo en un videoaficionado, se vio obligado a detenerse por un choque, lo que generó que decenas de personas se abalanzaran sobre el mismo y se robaran todo lo que había en su interior.

“Hay una Berlina varada allá atrás, entonces voy suave y llegaron y me abrieron el camión y me robaron todo, me dejaron sin un peso, enculebrao con los bancos, me dejaron sin nada con los brazos cruzados”, relató el conductor afectado.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado al respecto, por lo que se desconoce el monto de las pérdidas ni si hay capturas por estos hechos que se registran de manera reiterativa en esta zona.