Icfes confirma fecha de Pruebas Saber 11, ante divulgación de información falsa

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) rechazó las versiones que circulan sobre el aplazamiento de las pruebas Saber 11 calendario A para los estudiantes de grado 11 de todo el país y aseguró que estaba circulando información falsa.

En el comunicado, el Icfes reitera que la fecha de aplicación de las pruebas se mantiene para el domingo 18 de agosto de 2024.

Además, se ha ampliado el plazo de registro hasta el viernes 14 de junio de 2024, para garantizar que todas las instituciones educativas y estudiantes tengan el tiempo necesario para completar su inscripción sin contratiempos.

Las pruebas se realizarán bajo la modalidad tradicional de lápiz y papel, y la fecha de publicación de resultados está programada para el 1 de noviembre.

El Icfes asegura que su plataforma de registro está funcionando con normalidad y ofrece garantías para que todos los estudiantes puedan realizar el proceso de evaluación sin problemas.

Minutos previos a la aclaración emitida por el Icfes, el senador de Cambio Radical, David Luna, publicó en su cuenta de X que el Gobierno sí había aplazado las pruebas.

De hecho, unas semanas atrás, denunció en sus redes que la plataforma no estaba funcionando. “Le solicito al ICFES que informe inmediatamente las razones por las cuales la plataforma de inscripción de los estudiantes de once grado para realizar las pruebas Saber no funciona desde hace dos semanas. La incompetencia de este gobierno no puede impedir que los estudiantes realicen las pruebas a tiempo, las cuales son requerimiento primordial para ingresar a las universidades y demás centros de educación superior”, escribió.