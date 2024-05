Los que se reeligieron fueron otros, yo no: Gustavo Petro ante críticas de expresidentes

Montería

Frente a las recientes críticas realizadas por cinco expresidentes de Colombia ante la supuesta propuesta del Gobierno Nacional de impulsar una Constituyente a través de los acuerdos de paz, el presidente Gustavo Petro reaccionó desde el municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba, en el marco de un evento de entrega de tierras a campesinos este 30 de mayo.

Según el jefe de Estado, sus propuestas no apuntarían a una reelección, sino al poder de decisión que tendría el pueblo.

“Ojalá pudieran salir en grandes movilizaciones, hay quienes ahora le tienen temor a la palabra democracia. Incluso, creen que la democracia no es el pueblo, que se destruye la democracia si se convoca al pueblo a expresarse, a movilizarse, a organizarse y a tener poder”, expresó.

“Yo no he hablado de una Asamblea Constituyente como repite una y otra vez la prensa y menos para reelegirme, los que se reeligieron fueron otros, no yo, cambiaron la Constitución para ellos. Aquí estoy hablando de un poder constituyente, no confundan el objetivo con los medios, el poder constituyente es poder del pueblo, es la capacidad de decisión, es capacidad de organización, es poder decirle a toda la sociedad colombiana que el pueblo tiene poder, que decide, que quiere cambiar la historia de Colombia, que es el camino de la construcción de la democracia, no hay democracia sin pueblo”, agregó el mandatario.

Cabe recordar que los expresidentes Ernesto Samper, Cesar Gaviria, Álvaro Uribe, Iván Duque y Juan Manuel Santos, coincidieron en que la propuesta de Constituyente sería un “acto contra la Constitución”.

Por otra parte, el presidente Petro se refirió a la reforma agraria y aseguró que hay que “apretar el paso”, organizando comités campesinos.

“Hay que apretar más el paso, no nos queda mucho tiempo. Hay que apretar en los trámites, en la capacidad, en la eficiencia del Estado, en la voluntad y en la fuerza que solo sale del corazón cuando un objetivo se quiere con el alma y por tanto se puede conseguir”, puntualizó.

Desde el Gobierno Nacional se informó que solo en el departamento de Córdoba este 30 de mayo se hizo entrega oficial de tres predios a los campesinos de los municipios de Pueblo Nuevo, Chinú y Ciénaga de Oro.