Partido Comunes se aparta de la idea de una constituyente para cumplir Acuerdo de Paz

El presidente de Comunes y excomandante de las Farc, Rodrigo Londoño, señaló su preocupación por la idea que ha planteado el presidente Gustavo Petro frente a la posibilidad de una constituyente para poder dar cumplimiento integral al Acuerdo de Paz.

Al contrario, Londoño hablando en nombre del Consejo Nacional de esa colectividad, pidió al presidente de la república avanzar en el cumplimiento de lo pactado en La Habana para que de esa manera sí se “desaten” las “más hondas” transformaciones en Colombia.

“Nuestro apoyo irrestricto al actual Gobierno no excluye nuestro sentido crítico, de ahí que expresamos nuestra preocupación por las consecuencias que pueden derivarse de las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro en el sentido que no puede cumplirse el Acuerdo de paz de 2016 si no se hace una Asamblea constituyente” señaló Londoño.

En adición, reafirmaron su respaldo al gobierno nacional frente a la agenda de transformaciones que plantea realizar y a la concertación de un ‘Gran Acuerdo Nacional’, pero al tiempo, recordaron desde Comunes en voz de Londoño que una Asamblea Nacional Constituyente sólo es posible partiendo de un clamor generalizado de la población en todo el país.

Según Londoño, ellos están con quienes buscan avanzar en constituir ese “clamor” de transformaciones y creen que el actual gobierno “puede ayudar si acierta en su desempeño a avivar un clamor que no depende de una sola voluntad”.

Asimismo añadió que lo que puede desatar, en cambio, un proceso constituyente, “es la movilización organizada de la inmensa mayoría del pueblo colombiano”.