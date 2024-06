¿Cuáles son los requisitos para ser Miss Universe Colombia?

Miss Universe Colombia es el certamen de belleza donde mujeres de diferentes regiones del país participan para impulsar su vida personal y profesional, evaluando belleza integral, personalidad y seguridad.

Asimismo, la ganadora también será partícipe de distintas actividades sociales en beneficio de la sociedad, aportando al desarrollo y al cambio en las poblaciones.

Este ha sido catalogado como el certamen más importante en el país, ya que la ganadora es la que representará al país en el Miss Universe, donde concursan las mujeres más bellas de diferentes países, coronando a la más destacada en distintas áreas.

Cada año Colombia logra una importante participación, llegando a las últimas instancias y siendo ganadora del triunfo en dos ocasiones, con Luz Marina Zuluaga en 1958, y con Paulina Vega, en 2014.

Requisitos para ser Miss Universe Colombia

Según los términos y condiciones publicados por los organizadores del evento, las mujeres participantes deben cumplir de forma estricta los siguientes parámetros.

Tener nacionalidad colombiana.

Ser mayor de edad.

Realizar la inscripción en la plataforma digital para participar en el casting de preselección.

Ser reconocida médica y legalmente como mujer en Colombia.

en Colombia. Pertenecer al departamento/ciudad que va a representar, ya sea por haber vivido allí o por su ascendencia.

que va a representar, ya sea por haber vivido allí o por su ascendencia. Tener dominio del idioma inglés.

Garantizar que goza de buena salud física y mental.

No haber concursado anteriormente en Miss Universo ni ser la titular actual, primera o segunda finalista.

ni ser la titular actual, primera o segunda finalista. No haber posado desnuda en fotografías o videos, ni haber sido modelo webcam.

ni haber sido modelo webcam. No haber sido condenada ni tener sanciones pendientes con la ley colombiana.

¿Se rompió un requisito en Miss Universe 2023?

Camila Avella, nacida en el Casanare y ganadora de Miss Universe Colombia 2023, fue el artífice de un hito en la historia del certamen, y es que uno de los requisitos principales era que, para participar, la colombiana no podía tener hijos ni estar casadas, contando ella con ambas cosas.

Miss Universe Colombia decidió eliminar este requisito, también en favor de que las mujeres de familia, madres y esposas, también contaran con una representación.

“No fue fácil este proceso, fui la primera mujer casada y con una hija en representar a Colombia, además de tener un título de Miss Universe. Romper estos estigmas que han encasillado a las mujeres, no es una tarea fácil, sin embargo, conté con el apoyo de mi familia. Los colombianos están acostumbrados a ver mujeres más jóvenes y profesionales, pero que no sean mamás”, dijo Avella en entrevista con los micrófonos de W Radio.

Además, la modelo habló sobre los prejuicios que la rodeaban: “Al principio lidiar con los comentarios era complicado, sin embargo, no deberían afectarnos, porque en realidad es gente que no te conoce. Para mí fue un honor representar no solo a las mujeres sino también a las madres”.

¿Dónde ver el Miss Universe Colombia?

Podrá ver el Miss Universe Colombia por medio de la transmisión en vivo del Canal RCN: