“El paciente debe estar totalmente sano para trabajar en lo estético”: odontóloga María José Riveros

En diálogo con Mujeres W, la odontóloga María José Riveros conversó acerca de cómo ha logrado llevar su trabajo al mundo digital.

Riveros contó que empezó a trabajar en redes sociales hace ocho o nueve años, “cuando nadie creaba contenido odontológico de manera divertida”, lo que le permitió lograr que los pacientes llegaran a ella y crecieran a través de las plataformas digitales.

“Hoy disfruto (las redes sociales), es mi afición, pero también es una fuente de pacientes (…) las redes sociales han permitido a los odontólogos llegarle a la gente, informarla”, reflexionó.

Por otro lado, sobre su práctica odontológica, Riveros resaltó que lo importante para los pacientes que buscan realizarse un diseño de sonrisa es “entender lo sano”, pues “hay pacientes que llegan con ganas de hacer de todo” y eso no necesariamente es lo más recomendable.

“Lo primero que debe entender el paciente es que necesita estar completamente sano: de ahí en adelante se empieza a trabajar en lo estético”, advirtió.

En cuanto a la utilización de nuevas técnicas para mejorar las sonrisas de sus pacientes, la odontóloga contó: “Los brackets son la herramienta que siempre se ha utilizado para enderezar. (Sin embargo), la era digital llega a la odontología y salen los diseñadores dentales: es una ortodoncia que no pica, no chuza, no duele y no se ve”.

Incluso, contó que, con los alineadores dentales, el profesional puede “planear el tratamiento”.

Así mismo, la odontóloga brindó consejos para una adecuada salud oral: “El cepillado de dientes debe durar dos minutos, treinta segundos en cada costado (arriba y abajo) (…) la seda dental no es solamente para sacar el pedazo de carne que quedó del almuerzo, sino que ayuda a sacar placa bacteriana y microorganismos”.

