Los nazis están en el poder, logran conducir el Gobierno de EE.UU.: Petro

Luego de recibir el Gran Collar del Estado de Palestina que le otorgó el Gobierno de esa Nación en cabeza del presidente Mahmud Abbas, y que le fue entregada por el canciller Riyad Al-Malki, el presidente Gustavo Petro se refirió a la guerra en Medio Oriente protagonizada por Israel y Palestina.

En su discurso, el mandatario cuestionó la posición de Estados Unidos en esta guerra.

“Los nazis están en el poder, ascienden a través del capital financiero, logran conducir el Gobierno de los Estados Unidos, así sea autodenominado demócrata, con corrientes progresistas. Pero ese progresismo juvenil, negro, árabe, diverso, latino, que hay allí, no logra cambiar la voluntad del Estado que sigue ayudando a disparar las bombas”, dijo el presidente.

Petro también comparó la situación de violencia con lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y los nazis.

“(…) Hay un experimento corriendo, usando a Gaza como su laboratorio. Es un experimento pavoroso que tiene que ver con los nazis. Los nazis lo practicaron en pequeño, relativamente, y trataron de exterminar al pueblo judío y al pueblo soviético, a los pueblos democráticos y a los socialistas, a los comunistas, y todos los que les pareciera diferente tenían que ir al campo de concentración y a la cama de gas “, agregó.

Dijo que “estamos ya en una guerra, nos han convocado a una guerra, y es: o la extinción de la humanidad, o la revolución mundial por la vida, y lo que se está concentrando en Gaza, en tan pequeño espacio, es la condensación de ese conflicto”.

“Lo que dispara no es Israel, es un medio, el que dispara es el gran capital mundial fósil y financiero contra un pueblo que no pueden resistir, aguantar, porque ha sido resistente, porque les han enseñado a todos los pueblos del mundo que no hay otro camino que la resistencia, algo que ya sabíamos nosotros”, aseguró.

Enfatizó que “hoy es una revolución de la vida, es la tarea que todos y todas tenemos que alzar, que tejer, que construir, que organizar. Nos dirán revolucionarios sí, pero lo somos con orgullo, porque somos la expresión genuina de una humanidad que no quiere cadenas, que no quiere injusticias, que quiere ser libre espíritu entre las estrellas”.