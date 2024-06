Acá no existe el favoritismo: Hugo Rodallega, delantero de Santa Fe, previo a final de FPC

Acá no existe el favoritismo: Hugo Rodallega, delantero de Santa Fe, previo a la final del FPC

Independiente Santa Fe buscará su décima estrella tras clasificar a la final del primer semestre de la Liga colombiana donde se medirá a Atlético Bucaramanga. Hugo Rodallega, goleador del equipo ‘cardenal’, habló para los micrófonos de La W sobre sus sensaciones después de este logro y expectativas para la llave que definirá al próximo campeón de Colombia.

El conjunto capitalino consiguió el pase a la final tras vencer 2-1 al Deportes Tolima en Ibagué. Rodallega confesó que vivió un momento lleno de emociones a la hora del pitazo final.

“Mucha gente fue incrédula sobre si yo podía ayudar a hacer algo en el equipo y todo eso hizo que sentimentalmente me quebrara al ver a estos muchachos y lo que hemos construido como grupo”, señaló el artillero que finalizó el encuentro en lágrimas. Además, añadió que “fue desahogarme y vivir ese momento con emoción y alegría”.

En cuanto a la relación con la hinchada santafereña, Hugo reconoció que ha venido de menos a más. “Han sido situaciones complicadas y obviamente el hincha de Santa Fe es apasionado y exigente. Quieren ver a su equipo en la parte más alta y pues a principios del año pasado no fue así”, indicó el delantero quien reconoció que al principio también se quejaban por su llegada.

“Yo llegué con sobrepeso, mi edad (...) tal vez eso hacía que muchos no creyeran en mí, pero yo me conozco y sé que el esfuerzo tarde o temprano iba a dar frutos”, afirmó.

Sobre el favoritismo que para muchos tiene Independiente Santa Fe en esta final, Rodallega no cree que se llegue con esa condición. “Acá no existe el favoritismo, salimos a jugar de tú a tú contra cualquier equipo y así lo planificamos durante semanas para superar al rival. Pero no con nombres, ni con historia, simplemente nos preparamos como grupo y salimos a afrontar la situación”, señaló el delantero.

Finalmente, el artillero ‘cardenal’ se refirió a Atlético Bucaramanga, rival en la final. “Es un equipo que merece mucho respeto, terminó en la parte de arriba en el todos contra todos. Es un equipo que se ha complementado muy bien, tiene un muy buen cuerpo técnico y tienen las mismas aspiraciones y la ambición de poder entrar a la historia de ese club. Va a ser una final muy disputada, muy aguerrida y creo que quien se equivoque menos va a salir con el título”, concluyó Rodallega.

El partido de ida de la final será en Bucaramanga el próximo sábado 8 de junio a las 7:30 p.m.

Escuche la entrevista completa a continuación: