Golpe a tiendas de barrio: las ventas han caído entre 10% y 15% por impuesto saludable

Tras siete meses de haber empezado a regir el impuesto a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, advirtió que esto ha causado una caída en las ventas de las tiendas de barrio, de entre el 10 % y el 15 %.

“Es una situación preocupante. El 70% de los productos que venden las tiendas de barrio fueron los que quedaron grabados con ese impuesto”, aseguró el líder gremial.

Hay que recordar que al ser un impuesto gradual, el próximo año seguirá incrementando el monto que las empresas deben pagar por ese impuesto.

Sobre la caída en las ventas que se ha dado por 16 meses consecutivos, y que lleva a un bajo recaudo de impuestos, aseguró que se debe a la reforma tributaria y que le han pedido un plan de choque al Gobierno, pero no los escuchan.

“Es como si el comercio no existiera y no le importara al presidente ni al Gobierno (…) no ha habido un plan de choque, no ha habido reactivación”, aseveró Cabal.

En este mismo sentido, el líder gremial agregó que “la alianza del sector privado y del sector público en este Gobierno no existe”.

Incluso, resaltó que “la caída de la economía es consecuencia de las medidas equivocadas del Gobierno y del Congreso como la reforma tributaria”.

El sector espera que los días sin IVA que fueron aprobados por el Congreso ayude a la reactivación del sector.