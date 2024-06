Petro aseguró que expresidentes “mueven magistrados” para deslegitimar decretos

Una vez más, el presidente Gustavo Petro arremetió contra varios expresidentes del país, aunque el mandatario no dio nombres, sí insinuó que algunos de ellos incurren en tráfico de influencias en diferentes ramas del poder para que no se aprueben las reformas y cambios que ha planteado su Gobierno.

“Esa realidad de lo que han llamado el ‘sindicato del pasado’ de los expresidentes tratando a como dé lugar de no permitir que haya una reforma a la salud, que no haya una reforma a las pensiones, que no haya una reforma agraria, que no haya una reforma a la educación, que no cambie el país bajo la legitimidad de los cambios que dice la Constitución Nacional, y oponiéndose de todas maneras, moviendo magistrados para que ilegitimen decretos , negando el papel del Congreso a hacer las leyes del cambio, diciendo ‘no’ a una constituyente, ‘no’ al poder constituyente, es en realidad que tenemos ante nosotros un poder que no quiere la paz”, agregó Petro.

Está no sería la única vez que el presidente Petro arremete contra los expresidentes, este fin de semana durante la entrega de la hacienda Yajaira a la Asociación de Productores Agrícolas en el municipio de Santa Bárbara de Pinto, en el departamento de Magdalena, el mandatario lamentó que expresidentes de la República no estén de acuerdo con el acuerdo nacional que vaya de la mano con la implementación de los Acuerdos de Paz de 2016, y que incluso hayan calificado su propuesta como absurda.

“Por eso qué pena me da que expresidentes de la República se expresen públicamente contra la idea de un acuerdo nacional, cuando ellos mismos firmaron ese compromiso ante la humanidad. El acuerdo nacional no es ir a un club a tomar whisky o a repartirse los recursos públicos para hacerse más ricos, el acuerdo nacional es entre toda la sociedad colombiana, incluidos esos expresidentes”, agregó.