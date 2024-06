Petro no descarta la reelección vía constituyente en un futuro

En medio del evento de saludo al fuero diplomático residente en Colombia, el presidente Gustavo Petro una vez más defendió la idea de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, esta vez abrió la puerta para una reelección futura a través de esta figura.

“Ellos sí se reeligieron, los que me critican se reeligieron, yo no quiero reelegirme, ni creo que una constituyente es el instrumento adecuado aún, pero no niego esa posibilidad en un futuro, porque el poder constituyente tiene que expresarse, tal cual como cuando los liberales y conservadores hicieron la paz, para poder hacer la paz hoy”, insistió.

En ese mismo discurso, el presidente Petro indicó que quienes cuestionan su propuesta es porque no quieren la paz ni el cambio y por eso satanizan la figura de la constituyente.

“(…) la base de la democracia es el poder del pueblo y asustarse con eso, decir que es de Satanás, que eso es demoníaco, es simplemente porque no entienden la democracia. La oligarquía no entendió la democracia”, puntualizó.