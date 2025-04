Plan de cerámicas y perritos en Bogotá; la actividad está a cargo de Woof Dates

Sebastián Espinosa habló para los micrófonos de W Fin de Semana y contó detalles de la fundación Patrulla Criolla y su nueva actividad llamada ‘Woof Dates’.

¿Cuántos animales tiene la fundación Patrulla Criolla?

Espinosa comentó que en total, la fundación cuida a cerca de 70 animales. Estos han sido rescatados en su totalidad en veredas de La Calera, donde también se encuentran las sedes de la organización. “La Calera tiene una problemática grande con el tema del abandono, la esterilización y el maltrato animal”, explicó.

¿Cuál es el costo de funcionamiento de la fundación?

De acuerdo con Espinosa, la fundación tiene dos sedes y los costos de la labor que realizan se acercan a los 20 millones de pesos, cifra que cubre arriendos, servicios, personal y un servicio de transporte.

¿Qué es Woof Dates?

Woof Dates es una iniciativa que busca ayudar con los gastos operativos y construir un camino hacia la autosostenibilidad de la fundación.

Además, explicó que la fundación depende principalmente de donaciones, aunque estas no siempre son constantes. “Pedir donaciones no es la actividad más cómoda. A veces no hay ninguna y, otras veces, no son suficientes”, afirmó

¿Qué se hace en Woof Dates?

De acuerdo con Espinosa, la actividad dura hora y media. En los primeros 30 minutos, las personas que asistan pintaran cerámicas y en la última hora podrán compartir con cachorros y algunos perros adultos.

“Es una actividad muy terapéutica para las personas y también para los perritos, este tipo de espacios hace que los perros pierdan el miedo”, añadió.

Si desea asistir a esta actividad, lo primero que se debe hacer es la reserva a través de las redes sociales de la iniciativa (@woofdatesbta). Allí les indicarán el lugar exacto al que asistir.

Escuche la entrevista completa:

Plan de cerámicas y perritos en Bogotá: Esta actividad está a cargo de Woof Dates, una marca que trabaja junto a la fundación Patrulla Criolla.

