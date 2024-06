Julio Sánchez Cristo: “El Gobierno del cambio está pasando aceite”

Julio Sánchez Cristo, director de La W, se pronunció acerca del hundimiento –una vez más– del proyecto de ley que pretendía bajar los salarios de los congresistas y de altos funcionarios del Estado.

La iniciativa, que enfrentaba su tercer debate en la comisión primera de la Cámara de Representantes, recibió 15 votos a favor y 14 en contra, por lo que no se lograron las mayorías para ser aprobado.

Tras conversar con el representante Luis Eduardo Díaz Mateus, del Partido Conservador, acerca de sus razones para votar ‘No’ al proyecto, Sánchez Cristo aseguró que lo “lo mejor es olvidarnos de esta iniciativa, porque aquí vamos a estar ante el histórico partido de ping-pong”.

“Ahora (dicen que) hay derechos adquiridos y quienes están en el Congreso dicen ‘nos tienen que respetar los dos años que faltan’. Otros creen que, de una vez, esperemos otros años más y que esto entre a aplicar más adelante y volverán las razones constitucionales, las interpretaciones sobre si es el Gobierno, si aplica para unos o para otros”, expresó el periodista.

De ese modo, sostuvo que, mientras se sigue perpetuando este debate, “el país está cada vez más decepcionado de su clase política”.

“Queda uno bastante frustrado (…) no hay que volver a hablar de esto. Crean unas expectativas sobre algo que no va a pasar y ya, no pasó”, afirmó.

Sánchez Cristo también se pronunció sobre el rol del Gobierno Nacional, en cabeza de Gustavo Petro, en torno a este tipo de iniciativas: “El Gobierno del Cambio está pasando aceite (…) por debajo, le están diciendo: ‘óigame, estamos mirando aquí la reforma pensional, a la educación, estamos mirando cómo ayudarles a sacarles más plata a los ricos ante semejante roto que hay’. ¿Usted cree que el Gobierno le va a causar una molestia a los congresistas?”.