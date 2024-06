Sindicatos del MinTrabajo piden claridad sobre el pago de bonificación que les prometieron

El Ministerio del Trabajo, recientemente había informado que, después de la realización de varias mesas técnicas con entidades como el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministerio de Hacienda, se aprobó el otorgamiento de la bonificación especial por compensación establecida en el acuerdo sindical 2023-2025, lo que se convirtió en la primera aprobación de una de las peticiones que los trabajadores en huelga de la cartera estaban solicitando.

Sin embargo, el Comité de Huelga se pronunció y aseguró que al escuchar el resuelve del Decreto en el que se otorgó dicha bonificación especial, encontró que “no coincide con lo pactado en 2023″ y que la bonificación se pagaría solamente en la vigencia de 2024 y no de forma anual en los meses de marzo como se había acordado anteriormente.

En su pronunciamiento, el Comité de Huelga expuso: “al escuchar el resuelve del Decreto se solicitó a la administración copia del mismo para conocerlo, proceder a corroborar y confirmar su fundamento y redacción, situación que no fue posible, dado que se negaron a entregarlo, argumento que corrobora que el texto leído no coincide con lo pactado en el acuerdo 2023, pues según la redacción que se nos dio a conocer mediante lectura no es claro que la Bonificación se pague de forma permanente en el mes de marzo de cada anualidad, toda vez que se entiende que será pagada únicamente en la vigencia de 2024″.

Así mismo, los empleados de la cartera laboral expresaron que el Decreto como tal no es susceptible de ninguna modificación, razón por la cual las observaciones realizadas por las Organizaciones Sindicales no serían tenidas en cuenta.

Finalmente, los trabajadores en huelga reiteraron que por tales motivos se mantiene la manifestación que inició el pasado 31 de mayo en el MinTrabajo.