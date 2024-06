Que RedBull haya renovado a ‘Checo’ Pérez por dos años me sorprendió: Juan Pablo Montoya

'Checo' Pérez. Foto: Giuseppe CACACE / AFP) (Photo by GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images. / GIUSEPPE CACACE

Se presentó el cuarto episodio de MontoyAS, el podcast de AS Colombia y W Radio Colombia con el reconocido expiloto de Fórmula 1, Juan Pablo Montoya.

En esta entrega, el reconocido deportista colombiano se refirió a una de las noticias de la semana en la Fórmula 1: Red Bull renovó a Sergio ‘Checo’ Pérez hasta 2026 en Fórmula 1.

“Que hayan renovado a ‘Checo’ por dos años me sorprendió, pensé que lo iban a renovar por uno”, dijo Montoya en su primera intervención.

Sin embargo, el expiloto de Williams y McLaren destacó que esta renovación “es lo que él necesitaba, eso le va a dar estabilidad, equilibrio y le va a quitar toda la presión”.

Añadiendo que, para Pérez, “esto fue como el break, fue como decirle (desde RedBull) no se preocupe, haga su trabajo y eche para adelante; eso es muy bueno para él”.

“Eso se va a reflejar en las carreras con mejores resultados para ‘el”, comentó.

Juan Pablo Montoya destacó que “’Checo’ como piloto numero 2 hace muy buen trabajo, no pelea, no se queja, públicamente no dice que tiene un carro inferior, hace todo lo que, por ejemplo, Ocon no hace (en Alpine)”.

Explicó que lo que estaba sucediendo con el piloto mexicano es que “cuando llega la presión se quiere demostrar todo lo que uno puede hacer y ahí llegan a veces los errores, esta renovación le va a dar tranquilidad porque ya no tiene presión de demostrar lo que tiene”.

Dijo que ahora “la pregunta es qué tan complicado está el RedBull de manejar. El margen entre Verstappen y ‘Checo’ se va a cerrar”, concluyó.

Reviva la entrevista completa a continuación: