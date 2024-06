Yo ya no quería estar en Fórmula 1, pero no me arrepiento de nada: Juan Pablo Montoya

Este jueves 6 de junio se presentó el cuarto episodio de MontoyAS, el podcast de AS Colombia y W Radio Colombia con el reconocido expiloto de Fórmula 1, Juan Pablo Montoya, quien para esta entrega se refirió, entre otras cosas, a su salida temprana de la máxima categoría del automovilismo con 32 años.

“Llegó un punto en que ya no quería estar, no estaba disfrutando las carreras”: dijo el reconocido expiloto.

Además, habló sobre su paso por la escudería de McLaren y dijo que “hubiera sido chévere ser campeón del mundo, pero yo no quería están en McLaren y Ferrari no había en donde estar”, recordando que no quiso ir a la escudería italiana por no ser “segundón” de Michael Schumacher.

“La verdad tenía 32 años, para cumplir 33, y pensaba que más o menos a los 36 la gente pasaba. Decía que me quedaban 3 años y estar en un equipo para correr en la mitad de la grilla no era para mí. Uno va a Fórmula 1 para ganar carreras”, enfatizó.

Sin embargo, subrayó: “ no cambiaria nada, no me arrepiento y no cambiaría nada de mi carrera ”, concluyó.

Reviva la entrevista completa a continuación: