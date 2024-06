El 100% de las verrugas genitales son manejables: sexólogo

En el programa Salud y Algo Más de W Radio, el doctor Germán González, sexólogo, ofreció una detallada explicación sobre las verrugas genitales y subrayó que “la gran mayoría de las veces esas verrugas no tienen ningún problema, inclusive no tienen ningún tipo de connotación sexual”.

El doctor describió cómo lucen estas verrugas, comparándolas con “una especie de lunar, levantado, como mediodrusco” o similares a “una especie de coliflor, pero color carne”. También explicó que estas formaciones pueden aparecer solas o en grupos, debido al contacto directo.

González destacó que muchas personas se alarman innecesariamente al buscar información en Internet: “Buscamos información en Google y se van a asustar. Casi siempre te sale una verruga y Google dice que eso es cáncer”. No obstante, el sexólogo aseguró que “el 100% de las lesiones son manejables” y que existen múltiples métodos para tratarlas, desde técnicas ambulatorias hasta la crioterapia.

Asimismo, González aprovechó para responder a una consulta sobre unas lesiones blancas en la vulva y debajo de la lengua, sugiriendo que podrían ser aftas y recomendando un diagnóstico clínico. Además, explicó la importancia de diferenciar entre las verrugas causadas por el virus del papiloma humano (VPH) de alto y bajo riesgo, indicando que “las verrugas no necesariamente son secundarias a un virus papiloma humano de alto grado”.

Finalmente, el doctor enfatizó la importancia de consultar a un especialista y no recurrir a tratamientos caseros: “No les perdones ese exceso de iniciativa que se pongan cantidad de cosas en la vulva para quemarse las lesiones de forma totalmente casera. Consultemos, no se pierde nada”.