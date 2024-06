Exfiscal Montealegre explica propuesta de constituyente y reelección presidencial

El exfiscal Eduardo Montealegre, en diálogo con Sigue La W, hizo referencia a la propuesta de una asamblea nacional constituyente, a través de un decreto presidencial, indicando que se trata de una tesis innovadora.

“Esos juristas respetables siguen la tradición, yo no sigo la tradición. Necesitamos una interpretación de avanzada frente a la situación del país y yo he dado argumentos para sostenerla”, señaló el exfiscal.

Frente a la posición del Gobierno dijo que está de acuerdo en el sentido de que no es necesario acudir a la ONU para denunciar que no se está cumpliendo el acuerdo de paz. Es decir, que no hay que pedirle permiso al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

“Lo que el presidente ha dicho es que los acuerdos de paz de la Habana se están incumpliendo. Como los acuerdos de la Habana son especiales, es decir, materialmente tienen la categoría de un tratado internacional, y cuando un Estado incumple un tratado se presenta un fenómeno que se conoce como un ilícito internacional”, explicó Montealegre.

Frente a los incumplimientos y la falta de garantías para los firmantes de los acuerdos de paz dijo que no basta con los instrumentos que existen actualmente, al tiempo que acusó al expresidente Iván Duque de poner en riesgo los acuerdo de paz.

“Duque puso en peligro los acuerdos, porque es que la ultraderecha colombiana, Álvaro Uribe, por ejemplo, le tienen miedo a la verdad, hay muchos terratenientes, empresarios que se favorecieron del conflicto que deberían estar investigados por el favorecimiento del paramilitarismo, por ejemplo, y le temen a la verdad, entonces así es muy difícil avanzar”, sostuvo el exfiscal.

Dijo que en el actual Gobierno del presidente Gustavo Petro se ha avanzado mucho en materia de entrega de tierras y que se ha cumplido a las víctimas, pero que hay un bloqueo institucional como es el caso del Congreso donde intereses particulares no han permitido la total implementación de los acuerdos.

En cuanto a casos de dirigentes políticos y el caso concreto del expresidente Álvaro Uribe, quien años atrás manifestó estar de acuerdo con una asamblea nacional constituyente, señaló que “son unos grandísimos cínicos que tienen un doble juego, que un día dicen una cosa y cambian con la coyuntura”.

Reiteró que desde el pasado ha insistido en una constituyente, incluso desde que fue fiscal, para atender asuntos como el de la reforma a la justicia y que en ese sentido “he sido coherente, pero ellos no”.

Añadió que la Corte Constitucional no ha negado la posibilidad de una reelección, pero que si ha fijado una posición frente a una segunda reelección porque “viola el derecho constitucional”.

