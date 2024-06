“Sostengo mi confianza en la Corte Suprema”: embajador Armando Benedetti

Armando Benedetti, embajador de Colombia ante la FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations, en español: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), se pronunció a través de su cuenta de X (antes Twitter) después de que la Corte Suprema de Justicia abriera una nueva investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito de servidor público.

Al respecto, Benedetti criticó al abogado Jaime Lombana y aseguró que su confianza está puesta en la Corte.

“Vuelve Lombana con sus jugaditas y su persecución para investigarme nuevamente en lo que ya fue recusada e inhabilitada. Desde 2018 me ha abierto más de 10 procesos sacados de la manga, investigaciones sin ningún sustento, testigo o prueba. Sostengo mi confianza en la Corte Suprema”, escribió el embajador Armando Benedetti.

Cabe recordar que la Corte señaló que los hechos investigados están relacionados con “supuestas maniobras desplegadas desde el Congreso, al parecer, para beneficiar a la empresa Simetric S.A., propiedad de Euclides Antonio Torres Romero con un requisito para la obtención del permiso para portar armas”.

Así las cosas, esta maniobra habría tenido como resultado la aprobación de una ley en el Congreso de la República en el año 2012 que implementaba un certificado de aptitud “psicofísica para el porte y tenencia de armas”, favoreciendo así a una empresa privada de Euclides Torres.