Corte Suprema es competente para investigar a Benedetti por enriquecimiento ilícito

La sala plena de la Corte Suprema de Justicia determinó que la investigación por enriquecimiento ilícito contra Armando Benedetti, embajador de la FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations, en español Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), es competencia de la sala de instrucción del alto tribunal y no de la Fiscalía General de la Nación.

La decisión fue tomada luego de estudiar qué organismo debería ser el competente para adelantar el proceso en su contra.

Recordemos que el alto tribunal señaló que es un asunto novedoso, de interés y sin precedentes, y que el conflicto de competencias tendría que ser resuelto.

Aunque este expediente tiene que ver con las funciones como congresista de Benedetti, se logró establecer que el magistrado César Augusto Reyes lo regresó a la Fiscalía General porque el embajador ha ostentado este cargo en dos oportunidades: ante Venezuela y ahora en la FAO.

Las fechas

El 13 de febrero de 2024 se envió por primera vez el expediente de Armando Benedetti –siendo embajador de la FAO– a la Fiscalía General de la Nación, porque cuando dejó la Embajada de Venezuela inmediatamente su proceso fue enviado de nuevo a la Corte.

El 19 de marzo lo asumió el fiscal sexto delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, hubo cambio de fiscal delegado, quien el 18 de abril había considerado que la Fiscalía no es la competente, sino la Corte Suprema de Justicia.

Aun así, el magistrado Reyes consideró el pasado 23 de abril que la Sala de Instrucción no es la competente y deberá ser la sala plena la que determine en esta ocasión quien investigará a Benedetti.

Ahora, W Radio conoció que el magistrado Francisco Ternera, de la sala civil de la Corte Suprema, ya tiene el expediente en sus manos y será quien deba dirimir el conflicto.

Este conflicto fue resuelto este 23 de mayo, considerando que la Corte Suprema deberá seguir adelantando el caso a pesar de la postura que tuvo en su momento el magistrado Reyes.