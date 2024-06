“Quéjate menos, sonríe más”: Juan José Bustos, ‘el 100 pies’, influencer colombiano

Juan José Bustos es un influencer con 409 mil suscriptores en Facebook y 90 mil en Instagram, mejor conocido como “El 100 pies”, es un colombiano que tiene una discapacitad y triunfa como emprendedor en Estados Unidos.

El colombiano pasó por los micrófonos de W Fin de Semana, para contar sobre su historia de vida y el triunfo que tuvo con el emprendimiento de papas rellenas en EE.UU.

“El año pasado tomé la decisión junto con mi esposa. Tengo un amigo en Estados Unidos que me decía que me fuera a vivir allá, de modo que, después de hablar las cosas con mi pareja, decidimos tomar la decisión el 16 de mayo del 2023”, comentó Juan.

Historia de Juan José

Juan José nació en La Dorada (Caldas), un municipio de Colombia, donde el clima es caliente y puede llegar a los 40 grados centígrados. Allí ha vivido la mayor parte de su vida, hasta que en 2023 decidió mudarse junto a su esposa a Estados Unidos.

“Nací en el país correcto, pero sobre todo en la ciudad correcta. Tengo una discapacidad, carezco de mis miembros inferiores, no obstante, esto no fue un impedimento para salir adelante, de hecho, la gente de La Dorada se me quedaba viendo porque decían que podía con todo, montaba moto, bicicleta, jugaba futbol, sentía que nada me estancaba”, dijo el colombiano.

Juan José vio un potencial en su personalidad, por esta razón decidió crear una página a la cual llamo “El 100 pies”, donde publica contenido de humor, superación y motivación.

Adicionalmente, comparte una frase para que otros tengan ese sentimiento de aceptación, “quéjate menos y sonríe más”.

¿Cómo fue la aceptación de Juan José a lo largo de su vida?

“Siento que lo más lindo que le pueden decir a alguien es que “no eres capaz, no puedes”, ya que eso motiva a seguir adelante, demuestra que sí podemos. De hecho, cuando yo nací un familiar le dijo a mi papá que sería un problema para él, años después demostré que con mi discapacidad siempre pude más que esa persona”, comentó Juan.

El colombiano comentó que nunca tuvo vergüenza de él, siempre fue muy extrovertido. Sin embargo, hubo un momento en su vida en el que sintió mucha frustración, “Cuando mi mamá falleció fue la única vez que sentí la ausencia de mis piernas. En sus últimos años de vida ella necesitaba asistencia, lo que me generaba impotencia porque no podía ayudarla en todo lo que ella requería”, dijo Juan.

Papas rellenas colombianas

Juan José llegó en mayo del 2023 a Dallas, Texas, acompañado de su esposa. El colombiano pasó más de tres meses sin encontrar trabajo, por esta razón decidió montar un emprendimiento.

“Son las mejores papas del mundo, llegué en mayo del año pasado a EE.UU. y pasaron dos o tres meses y no encontraba trabajo, alguien me regalo la receta, le dije a mi esposa que lo intentáramos, de modo que, decidimos hacer las papas rellenas, una receta que lleva papa, huevo, carne y pollo. Pusimos un cartel que decía “papa rellena colombiana”, las personas empezaron a interesarse y la vendíamos a 5 dólares, nuestros clientes principales eran los venezolanos”, comentó Juan José.

En los planes de Juan José esta que espera llevar la papa rellena colombiana a todos los estados de EE.UU. y ofrecer un producto no perecedero que todos puedan disfrutar.

Reviva la entrevista completa a continuación: