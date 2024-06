Alcalde de Ábrego, en Norte de Santander, habría golpeado a un hombre

Cúcuta

La mañana de este lunes festivo se adelantaba un encuentro deportivo en la cancha que está ubicada sobre la vereda El Hoyo, a cinco minutos del casco urbano de Ábrego, donde se contó con la presencia del alcalde Huber Sánchez, personas cercanas al mandatario y comunidad en general.

“Para nadie es un secreto que yo he sido una persona crítica de esta administración. Él llegó (el alcalde) hoy a la cancha y hubo unas agresiones de palabra, pero no pasó nada. Después un funcionario de él me ofendió y a mi primo le dio rabia, yo traté de calmar las cosas. Yo vi que la cosa se estaba poniendo feas. Cuando nos fuimos a ir yo vi que mi primo se fue a pelearle al funcionario, yo me fui a separarlos y ahí recibí el golpe del alcalde. Me dio duro el alcalde, los hermanos y los funcionarios” dijo a José Álvarez, conocido en redes sociales como Chepe Noticias.

Sin embargo, el hecho no paró ahí, pues la mamá de Álvarez y su hermano, menor de edad, quienes también intervinieron, resultaron agredidos, según Álvarez, por familiares del mandatario y funcionarios públicos.

“Qué me den duro a mi no importa, pero ya se me metieron con mi mamá, con mi hermano” narró el hombre. “A mi me partieron la boca, en estos momentos tengo el labio partido y en el cuello me metieron una patada y me está doliendo mucho. Voy a ir al hospital para que sean los médicos quienes evalúen mi estado físico”.

Tras lo sucedido, asegura que llamó al cuadrante de la policía, pero que al momento de informar que había sido agredido por el alcalde, los uniformados le habían indicado que tenían que ir a denunciar en Ocaña.

José Álvarez dice que hace pocos días, por hacer algunas denuncias de irregularidades que se estarían dando en su municipio, recibió amenazas anónimas, razón por la cual determinaron medida de protección consistente en visitas esporádicas de la policía nacional a su vivienda.

En W Radio intentamos contactar al alcalde Huber Sánchez, pero este no respondió las insistentes llamadas.