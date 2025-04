MinDefensa rindió cuentas ante la Cámara por situación de orden público y reclutamiento forzado

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, enfrentó su primer debate de control político ante la plenaria de la Cámara de Representantes este lunes. Fue citado para abordar la situación de orden público en el país y de reclutamiento forzado.

Durante su intervención, Sánchez aseguró que el reclutamiento forzado de menores sigue siendo un problema. Según dijo, de 2023 a 2024, las víctimas de reclutamiento aumentaron en un 40%, aunque también señaló que en tres departamentos claves se logró reducir en un 18%. “Es un drama que no podemos permitir”, dijo.

Y en lo que va del actual Gobierno, según el MinDefensa, las Fuerzas Militares han logrado la recuperación de 704 niños, niñas y adolescentes víctimas, mientras que en lo corrido de 2025 se han capturado 13 responsables.

Ahora, en lo que tiene que ver con la neutralización de grupos armados, señaló que en lo que va de 2024 se han neutralizado 1,132 criminales, un 33% más que en 2023.

Y explicó que, por cada criminal neutralizado, “salen dos más (...) Este gobierno no ha amarrado a la fuerza pública, y no nos ha dicho que no hagamos nada”, manifestó.

Sánchez también comparó las muertes por violencia con otras causas, como los accidentes de tráfico. “Muere más gente, en este momento, por accidentes de tránsito que en la guerra. Es más, muere más gente de gorda que de desnutrición”, dijo.

De otro lado, aseguró que el Gobierno no ha abandonado la lucha contra el narcotráfico, la minería ilegal y otros delitos. “La solución no es netamente de los uniformados. Es una tarea de todos”, y pidió la cooperación de las autoridades locales.

El debate contó también con la participación de la ministra de Justicia y del Derecho, Ángela María Buitrago; el Consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño; y la directora del ICBF, Astrid Cáceres, en representación del Gobierno.