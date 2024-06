Crash Course: nuevo libro del inversionista de Ethereum, Ricardo Jiménez

Ricardo Jiménez es un emprendedor serial, inversionista ángel de la criptomoneda Ethereum, ha participado en 50 proyectos tecnológicos, es defensor de la fundación ‘yo elijo’ y escritor del libro ‘Crash Course’.

Así, Ricardo Jiménez, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre las criptomonedas, especialmente de Ethereum y su libro ‘Crash Course’.

¿Qué impacto ha tenido en el mundo de las criptomonedas la llegada de Ethereum?

Ethereum llegó a la bolsa de Nueva York y se convirtió en la segunda criptomoneda más grande del mundo después de Bitcoin.

“Ethereum es la segunda moneda más grande, la diferencia que tiene con Bitcoin es que esta es una altcoin (moneda alternativa) y de alguna manera esto abre la puerta a que poco a poco se va legitimizando el mercado de las criptomonedas”, comentó el emprendedor.

¿Cuál es el valor mínimo que se necesita para invertir en Ethereum?

“Con el valor de 4 o 5 tamales se puede empezar a invertir, es un proceso de ir colocando un poquito de dinero, pero a su vez ir aprendiendo. Cabe resaltar que, hay gente que necesita saber mucho para dar un primer paso y nunca se decide, hay otras que son un poco más inconscientes, primero compran mucho y luego se dan cuenta de lo que hacen”, dijo el inversionista.

Nuevo libro ‘Crash Course’

“Mi libro habla sobre una empresa que no funcionó, no solo se descubre el fracaso, sino lo difícil que es el camino, ya que estás haciendo algo que nunca habías intentado. Creo que la gente se interesa más por las adversidades que ocurren durante el proceso, por esta razón, decidí contar el camino sobre una empresa que no tuvo éxito, siento que mucha gente se sentirá identificada a raíz de esto. Es un camino de aventura, de mucha incertidumbre, donde el emprendedor tiende a perderse un poco. Adicionalmente, quiero que los lectores entiendan que somos personas y que debemos fiarnos en el proceso y que muchas veces nos olvidamos de confiar en nosotros mismos”, manifestó Ricardo.

Así, el inversionista comentó lecciones que pueden funcionar al momento de incursionar en el mundo de las empresas.

El fundador debe reconocerse más allá de su empresa. El hecho de que una empresa no tenga éxito no significa que las personas no lo tendrán. Ser honesto en el proceso, para entender las señales de mercado, hace falta mucha valentía para decir que las personas tenían cierta ilusión, pero que el mundo no necesita lo que están ofreciendo. Confiar en el proceso.

Defensor de la fundación ‘yo elijo’

Ricardo es actual defensor de la fundación ‘yo elijo’ es una organización sin fines de lucro que se encuentra ubicada en Colombia.

“En el 2018 hice un programa de medicación de 6 meses, en ese programa una chica colombiana que venía de un barrio de Bogotá, era uno de los casos más complicados. Ella vendió su violín para llegar a ese lugar, nos hicimos muy amigos y mi ilusión siempre fue ayudarla más allá del retiro. Ella lo que hace es llevar su experiencia de conciencia para ayudar a niños y familias en Colombia. Hablé con ella hace un par de días y está trabajando en un orfanato. De allí surgió la necesidad de ayudar, ya que es un duro que la gente entienda lo que está sintiendo y trabajar con ellos a través del cambio es todo un proceso”, dijo Ricardo.

