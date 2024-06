Hay que prevenir: Eduardo Méndez sobre negar ingreso de hinchada de Bucaramanga a El Campín

Atlético Bucaramanga sonrió primero en la final de la Liga Colombiana tras vencer 1-0 a Independiente Santa Fe en la ‘Ciudad Bonita’.

La fiesta que se vivió el sábado en el Estadio Alfonso López contó con la presencia de 1000 hinchas del cuadro ‘cardenal’ que fueron a la capital santandereana desde Bogotá, después de que el club diera el visto bueno a la afición visitante.

Sin embargo, a pesar de que el presidente del cuadro capitalino Eduardo Méndez había anunciado que también recibirían a la afición de Atlético Bucaramanga en El Campín, la determinación ahora es otra: no habrá público visitante.

El dirigente del ‘León’ pasó por los micrófonos de La W para explicar esta decisión motivada por la invasión de los hinchas del ‘Leopardo’ a la cancha para celebrar el triunfo, al igual que un inconveniente con la logística del equipo.

El presidente de Independiente Santa Fe explicó en qué consistió el mal trato que aquejó cuando acabó el encuentro.

“Una vez terminado el partido hubo una invasión masiva a la cancha. Por esto los directivos de Santa Fe que estábamos viendo el partido en el palco decidimos bajar porque uno no sabe. Fuimos, la logística se volvió agresiva y usaron la fuerza para no dejarnos ingresar (…) Nosotros lo único que queríamos era protegernos para que no fuera a pasar nada” señaló Méndez quien indicó que miembros del staff “atropellaron” a la comitiva del ‘León’.

Es por este motivo que decidió no dejar ingresar el próximo sábado 15 de junio a la hinchada del Atlético Bucaramanga, quienes ya habían recibido el visto bueno por parte de Independiente Santa Fe.

“He sido un hombre que lo que más honra es la palabra, pero los hechos suceden y uno toma determinaciones. Esperamos que la Dimayor se pronuncie en su comisión disciplinaria y si no nos tocará hablar con las autoridades locales para ver qué manifiestan ellos. Sin embargo, lo primero que dijimos es hay que suspender porque yo no voy a querer que 1000 personas atropellen a la logística, entren a la cancha y haya que suspender un partido por eso” afirmó el dirigente deportivo.

En cuanto a las críticas del alcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán, Eduardo Méndez reconoció que nunca ha hablado con él ni se comprometió directamente con el mandatario a entregar boletería visitante.

Asimismo, se refirió a que a pesar se la fiesta hubo desmanes que hay que tener en cuenta. “Hubo pólvora, que está prohíbido en el estadio por la Dimayor, y luego la invasión a la cancha”.

Ahora bien, el presidente hizo énfasis en que es una medida de prevención. “Nosotros estamos buscando prevenir. A nosotros nos han sancionado y han castigado a nuestras barras”, indicó Méndez quien señaló que se reunirán con las autoridades distritales para analizar la decisión esperando a que la Dimayor se pronuncie después de su Comisión Disciplinaria.

Finalmente, sobre la inquietud de si la boletería ya había sido entregada a la hinchada visitante, Méndez aclaró que no había sido otorgada. “Las boletas no se le han vendido a Bucaramanga porque nosotros teníamos que prever el ingreso de ellos, cómo iba a ser y cómo iban a llegar. Esto no es de improvisar, es de planificar en beneficio de un espectáculo” puntualizó.

Escuche la entrevista completa a continuación: