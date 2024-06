Jorge Ramos: “El periodismo es una profesión maravillosa”

En diálogo con La W, el periodista y escritor Jorge Ramos habló a propósito de su libro ‘Así veo las cosas: lo que nunca te conté’, un relato íntimo y revelador acerca de su vida personal y su carrera en los medios de comunicación.

Ramos, quien ha asegurado que este libro es su legado, no solo publica textos personales y literarios escritos por él a lo largo de cuatro décadas, sino también reflexiones sobre asuntos como la familia, la tecnología, el oficio de periodista y sus labores de reportería, sus mascotas o temas de índole personal.

Así, en los micrófonos de La W, Ramos reflexionó sobre su llegada a los Estados Unidos desde su natal México con una mochila: “Yo salí escapando de México, en 1883, no era una democracia, sino un país muy represivo (…) huir fue la única forma de poder sobrevivir ante todo eso y revelarse a la autoridad de mi padre, de los sacerdotes, de la religión impuesta y de un país sin democracia. Ser periodista”.

De esta manera, Ramos asegura que en su libro reflexiona sobre “todas esas vidas que no hice por salir de México”, como su sueño de ser atleta olímpico a los 16 años.

“Me faltaban seis u ocho años para estar listo (para unos Olímpicos), yo solo corría y corría, creo que como forma de sacar el estrés y la ansiedad. Un día, sentí un pequeño dolor en la espalda (…) se dieron cuenta de que una de mis vértebras no había cerrado totalmente y para cualquier otra persona no pasa nada, pero para un atleta olímpico, si se te rompe, te rompes. Hubiera podido quedar paralítico (…) propusieron una operación espantosa para soldar la vértebra de arriba y la de abajo con la que estaba mala y decidí no hacerlo. Lloré como nunca porque mi sueño olímpico se había se había roto”, relató.

Por otra parte, Ramos habló sobre las razones por las cuales, más allá de las circunstancias que lo han tenido en peligro de muerte en más de una ocasión, no cree en Dios: “Yo quisiera tener fe, poderme levantar y decir: ‘Dios creó esto, hay un destino y él me va a salvar’, pero yo no tengo esa certeza. Será porque los sacerdotes católicos con los que crecí me golpearon tanto a mí y a mis compañeros que perdí la fe o nunca la tuve. No es que sea ateo, pero soy agnóstico, no sé qué va a pasar después”.

Por otra parte, sobre el oficio del periodismo y qué mensaje les enviaría a los jóvenes que están interesados en empezar esta carrera hoy en día, Ramos primero declaró que es una “profesión maravillosa”.

“Hay que arriesgarse más de lo que yo me he arriesgado (…) llevo 38 años haciendo el noticiero Univisión que es una maravilla, pero creo que hubiera explorado más. Yo buscaría más infiernos y lugares a donde llegar. En esta época es un gran error ser ancla (presentador), hay que ser surfista. Si yo me dedico a hacer ancla nada más, desaparezco”, afirmó.

De ese modo, el periodista recomendó ser creadores de contenido y luego “ser surfista y tener la posibilidad de, ese mismo contenido, meterlo en distintas plataformas, pues es la única manera de sobrevivir”.

En ese sentido, sobre el rol de las redes sociales y el nuevo papel de la televisión, Ramos reconoció que la televisión ahora mismo está “perdiendo audiencias horriblemente”, pues “si no tenemos la posibilidad de sacar contenido de la televisión y luego meterlo en otras redes sociales, es imposible”.

Por otra parte, Ramos admitió que los entrevistados “mientras más malos, mejores” y relató que ha logrado conversar con figuras como Donald Trump, Nicolás Maduro, Fidel Castro y varios expresidentes mexicanos. Sin embargo, aún tiene a otros personajes en su lista de pendientes: “Nada me parecería más interesante y maravilloso que hablar con el papa Francisco (…) también tengo esta pasión por los conciertos y he ido a dos conciertos de Taylor Swift, que son extraordinarios y hace unos días fui a ver por segunda vez a Bad Bunny, que me parece maravilloso”.

