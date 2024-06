‘Pipe Tuluá’ asegura que no habrá muertes en el Valle en un mes; hablará con el alcalde

‘Pipe Tuluá’ garantiza que no habrá muertes en el Valle en un mes; hablará con el alcalde

La W conoció en primicia que, tras la reunión de Andrés Felipe Marín Silva alias ‘Pipe Tuluá’ con el Ministerio de Justicia la semana pasada para presentarle la propuesta del grupo delincuencial ‘La Inmaculada’ (ahora conocido como ‘La Paz del Norte del Valle’) para llevar paz al departamento del Valle del Cauca, próximamente se conocerá un comunicado en el que se hará un reconocimiento de la reunión, se agradecerá y se brindarán detalles sobre quiénes asistieron al encuentro.

No obstante, en dicho comunicado, que está firmado por ‘La Paz del Norte del Valle’ y ya no por ‘La Inmaculada’, no se precisarán las condiciones que propuso este grupo delincuencial al Gobierno Nacional para alcanzar un cese al fuego.

Adicionalmente, según el grupo, como “muestra de buena voluntad y en pro de la sociedad tulueña”, se comprometerán a que, a partir de este 11 de junio, se garantizará que “no habrá muertes violentas durante un mes” en el Valle del Cauca.

“Como muestra de buena voluntad y en pro de la sociedad tulueña, nos comprometemos a partir de hoy, 11 de junio, a garantizar que no habrá muertes violentas durante un mes. Además, proponemos que se realice la Feria de Tuluá, para la cual garantizamos y aseguramos la seguridad y el bienestar de todos los asistentes en un evento que trae turismo y prosperidad”, dice el documento.

Adicionalmente, ‘Pipe Tuluá' se reunirá con el alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez, a quien ha reconocido que ha amenazado de muerte.

Play/Pause ‘Pipe Tuluá’ garantiza que no habrá muertes en el Valle en un mes; hablará con el alcalde 09:20 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://www.wradio.com.co/embed/audio/367/1718115066_988_cut/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

La propuesta de ‘Pipe Tuluá'

En su propuesta ante el Gobierno Nacional, ‘Pipe Tuluá’ ha mencionado que la columna vertebral de su organización criminal está formada por menores de edad. De este modo, ‘Pipe Tuluá’ ofrece hacer un inventario explicando por qué esos niños prefieren recurrir a la delincuencia al no tener otras opciones de vida.

Además, ‘Pipe Tuluá’ ha pedido que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) intervenga a su organización para brindar mejores oportunidades para esos menores que se encuentran armados y haciendo parte del esquema del microtráfico que maneja ‘La Inmaculada’.

De este modo, el grupo criminal planteará la promoción de oportunidades educativas a los menores en situación de vulnerabilidad en Tuluá, fortalecer el tejido social mediante la reincorporación de menores, crear una cooperativa que ofrezca microcréditos a las familias, entre otros.

Esta noticia se conoce después de que el ministro de Justicia, Néstor Osuna, confirmara que desde el Gobierno, junto con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, están interesados en dialogar con ‘Pipe Tuluá’ para desarticular esta banda criminal.

“Lo estamos pensando con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Ante su llamado de que quiere ser escuchado, estamos pensando buscar un mecanismo que nos conduzca a datos y una desarticulación pacífica de esa estructura”, afirmó.

Play/Pause Banda criminal ‘La Inmaculada’ cambiará su nombre, serán ‘La Paz del Norte del Valle’ 15:49 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://www.wradio.com.co/embed/audio/367/1717673546_118_cut/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

“Quiero contar la verdad”

Cabe recordar que, en diálogo con La W el pasado 23 de mayo, el líder de ‘La Inmaculada’ destacó que está dispuesto a contar todo y a aceptar sus crímenes en una mesa de paz: “Nosotros estamos dispuestos a contar todo en una mesa de paz, yo creo que la verdad es una sola y estoy dispuesto a contar todo, a pedir perdón, a reparar a las víctimas y aceptar mis errores el día que me den la oportunidad de sentarme en una mesa”.

En esa misma conversación, ‘Pipe Tuluá’ habló sobre su condena a 18 años de prisión y advirtió que “las cárceles a uno no le dan oportunidades para sobrevivir”, por lo que afirmó que “cualquier persona que tenga instinto de sobrevivencia se defiende y a mí me ha tocado hacerlo, me han intentado matar de muchas formas en estos lugares”.

Por eso, reiteró su interés por ser escuchado: “En este momento hay tranquilidad con el Inpec, en Tuluá no ha pasado nada y lastimosamente desde acá nosotros tenemos injerencia, podemos darles paz”.

Así mismo, se comprometió a “desmantelar la oficina de ‘La Inmaculada’ a cambio de que nos den oportunidades, varios de nosotros llevamos muchos años aquí (en la cárcel) y necesitamos una oportunidad”, aseguró.

Además, hizo un llamado a que los dejen de estigmatizar: “Nosotros tenemos muchas cosas que contar, pero las contaremos el día que venga alguien aquí, como el comisionado de paz. Ese día habrá muchas verdades”.

Play/Pause Habla ‘Pipe Tuluá’ en exclusiva desde la cárcel: “quiero contar la verdad en mesa de paz” 45:39 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://www.wradio.com.co/embed/audio/367/1716465315082/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Alias ‘Pipe Tuluá’ pide diálogo con el Gobierno

En días pasados, La W reveló una carta en la que el jefe de la banda criminal ‘La Inmaculada’, alias ‘Pipe Tuluá’, advirtió que se han firmado comunicados falsos a nombre de su organización criminal.

En la misiva, dada a conocer por Julio Sánchez Cristo, ‘Pipe Tuluá’ señaló que el panfleto en el que se anuncia un presunto plan pistola que adelantaría su organización es falso.

En días pasados, este medio reveló una carta emitida por ‘Pipe Tuluá’ la cual está dirigida a Francisco Palmieri, embajador de Estados Unidos en Colombia.

En la misiva, firmada el pasado 12 de mayo y conocida en Exclusiva por este medio, ‘Pipe Tuluá’ señaló que se encuentra privado de la libertad desde hace ocho años y cuatro meses mientras paga una condena de 30 años por los delitos de homicidio, secuestro y extorsión.

Posteriormente, indica lo siguiente:

“Recientemente se ha difundido en los medios de comunicación información acerca de un presunto complot en mi contra por parte del Gobierno Nacional, vinculándome con narcotraficantes reconocidos. Además, según un informe de la Policía Nacional publicado en febrero del presente año en el diario El Tiempo, se me acusa de establecer vínculos con la asociación conocida como la ‘Alianza’. Quiero enfatizar que mi historial delictivo siempre se ha limitado a homicidios y extorsión, sin ningún tipo de relación con el narcotráfico”.

Además, ‘Pipe Tuluá’ advirtió que ha estado llevando a cabo “una lucha constante con el Estado colombiano” para ser incluido en la mesa de negociación de paz. Sin embargo, agregó Marín, “hasta ahora solo he recibido negativas y constantes cambios de establecimientos carcelarios, sin que se tenga mi voluntad de acogerme al proceso de paz y de colaborar con la justicia colombiana”.

Por eso, ‘Pipe Tuluá’ reiteró que los operativos adelantados por la Policía Nacional son “un complot en mi contra con narcotraficantes para que me señalen como parte de sus organizaciones para que el Gobierno de los Estados Unidos de América me abra una investigación y sea requerido en extradición”.

En ese sentido, Marín Silva advirtió que solicita ser informado sobre si existe alguna investigación en su contra por parte del Gobierno estadounidense.

“En caso afirmativo, manifiesto mi total disposición para comparecer ante las autoridades correspondientes y aclarar cualquier acusación que curse en mi contra”, concluyó.