“Pacho Santos se reunió con Carlos Castaño y conmigo”: Salvatore Mancuso

Salvatore Mancuso, exjefe máximo de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia, habló en exclusiva para El Reporte Coronell sobre la presunta participación del exvicepresidente Francisco Santos Calderón en la sugerencia para la puesta en marcha del Bloque Capital de las Autodefensas, algo que ha negado Santos en varias ocasiones.

Frente a esto, el exjefe paramilitar comentó que “la primera vez que Bogotá estuvo sitiada por la guerrilla no se podía salir por fuera de las goteras de Bogotá y en ese momento, los poderosos que viven en esta gran ciudad sintieron el rigor de la amenaza real que significaba la guerrilla en ese momento. Pachito fue y se reunió con el comandante Carlos Castaño y conmigo y nos pidieron que se creara un bloque de autodefensas”.

Según explicó, en esa reunión se planeó el nombre de dicho bloque, que se llamaría ‘Capital’, “para evitar que la guerrilla los siguiera teniendo prácticamente sitiados como los tenían en ese momento y que se tomaran esta ciudad capital. Nosotros impedimos que la guerrilla se tomara el poder por las armas en la guerra, pero todos perdimos”.

Añadiendo que “luego Pachito Santos estuvo en Estados Unidos como embajador y en mi caso, cuando me preguntaron si yo tenía una ciudadanía diferente y que si me gustaría ir a un país diferente, les dije que yo estaba en Justicia y Paz y no me habían cumplido y tenía miedo que ese incumplimiento fuera para llevarme a Colombia para permitir que se me asesinara, entonces prefería irme para Italia.”

“Estados Unidos emite una orden final de remoción y designa a Italia como país de remoción, estaba todo listo, tenían tres meses para enviarme a Italia, pero no pudieron reversar esa orden y el embajador Pachito Santos pactó con el gobierno del presidente Trump que se cambiara la orden final de remoción de Mancuso de Italia a Colombia, y pactaron que Colombia entregaría el voto para la elección del presidente del BID, que por tradición ha sido latinoamericano, y nombraran a un director estadounidense en esa gestión”.

Asimismo, destacó que “hubo una presión política enorme y esas cosas hicieron que me acogiera a la protección internacional de Naciones Unidas contra la tortura, estaba en ese proceso, incluso le mandé a decir al gobierno que en la medida que me dieran las medidas necesarias, si me mandaban a Italia yo volvería a Colombia y lo hice”.

“Cuando el señor presidente me nombra gestor de paz, decido honrar ese nombramiento y decido honrar el compromiso moral que tengo con las víctimas y he vuelto a trabajar por la paz, por la reconciliación, pero es importante que se me cumpla”, puntualizó.

Por último, aclaró que en varias ocasiones le han pedido que no hable de esta situación que involucra a miembros de gobiernos pasados, pero mencionó que nunca ha cambiado sus versiones y esa es su verdad.

Escuche la entrevista a continuación: