Luis Carlos Restrepo ordenó la muerte de Vicente Castaño: Salvatore Mancuso

En diálogo con El Reporte Coronell, Salvatore Mancuso, exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia y ahora gestor de paz, reveló que la muerte de Vicente Castaño, uno de los fundadores de las AUC, se dio por la conspiración del gobierno colombiano.

“El señor alto comisionado, con el Gobierno Nacional, organizaron la muerte de Vicente Castaño y nos extraditaron a los demás”, aseguró.

“Esta es una situación terrible en donde hubo una conspiración desde el mismo gobierno para asesinar a Vicente Castaño”, añadió.

¿Por qué asesinaron a Vicente Castaño?

“Vicente Castaño le había enviado razón (a Álvaro Uribe), porque el comisionado de Paz le dijo a Vicente que se entregara porque no tenía presentación que él siguiera en la ilegalidad cuando todos nos habíamos entregado. El problema era que el gobierno (de ese entonces) no había cumplido”, afirmó.

De esta manera, explicó que Vicente Castaño le dijo al gobierno colombiano que si se comprometían a firmar los acuerdos a los que llegaron en las negociaciones de Ralito y ante garantes internacionales, él se entregaba inmediatamente.

“Si no se firman los acuerdos, no me entrego porque ustedes no están incumpliendo y no voy a someterme a eso”, contó Mancuso sobre las palabras de Castaño.

Ante esta situación, según relató Mancuso, el gobierno colombiano y el alto comisionado para la Paz decidieron armar una conspiración para asesinar al exlíder paramilitar.

“De esta manera, cuando estábamos tocando verdades, empezaron a movernos a los excomandantes de cárcel en cárcel para que no contáramos eso”, sostuvo.

¿Quién más participó en la muerte de Vicente Castaño?

“En adelante no sé quiénes más participaron. El ‘Gordo Pepe’ me explicó la participación obligada que tuvo en esas acciones”, contó.