Cannamoms, comunidad en Missouri, EE.UU., defiende el consumo de cannabis durante la maternidad

Kimberlee Kesterson y Jessica Carroll, fundadoras de Cannamoms, hablaron en los micrófonos de W Fin de Semana sobre esta comunidad que ya cuenta con más de 4.000 madres que defienden abiertamente el consumo de marihuana.

Según explicó Kesterson, el cannabis mejoró su forma de criar a sus cuatro hijos.

“Yo siempre he fumado cannabis, ese ha sido mi camino de vida y lo que ocurre con la maternidad es que es un lugar donde juzgan mucho a las mujeres. Nosotras creamos un grupo de Facebook y lo que hacíamos era reunirnos y la idea era vernos y regalarnos momentos de autocuidado”, dijo.

Asimismo, señaló que “yo entiendo que esto es algo que no le cae bien a todo el mundo, pero esto funciona bien para nosotras, es la forma de medicación que yo tengo, otros seguro no lo comparten, pero como tal, problemas no hemos tenido. Lo que nosotros buscamos es educar de otras formas, involucrarnos en espacios seguros donde podamos experimentar, el factor clave es ir de a poco e ir lento, nadie quiere resultar muy drogado. La idea es consumir responsablemente”.

Escuche la entrevista completa a continuación: