Reforma pensional sigue tambaleando: Debate fue aplazado por elección de contralor

Cuando se estaba realizando la votación de impedimentos, la Cámara de Representantes ordenó levantar el proceso por la elección del Contralor General de la República que se tenía previsto para las 4 de la tarde.

“A pesar de todas las dilaciones para que este debate no avance hemos logrado avanzar. Hoy se votaron cerca de 40 impedimentos de casi 130. Casi toda la Cámara se ha declarado impedida por razones como “estamos a punto de pensionarse, estamos en etapa pre pensional” cuando eso realmente no significa un beneficio directo porque esta es una reforma estructural a un sistema nacional general y que por tanto beneficiará a todas y todos los colombianos”, señaló la coordinadora ponente, Martha Alfonso.

Todo esto después de que se presentará una sesión el pasado 11 de junio en la que varios partidos como el partido Cambio Radical, Centro Democrático, Partido liberal y el Partido Conservador se retiraran por falta de garantías para iniciar el debate de la reforma.

Varios de los representantes afirmaron en ese momento que sus partidos se retiraban porque no hubo audiencia pública previo al debate de la reforma, acusaciones sin resolver y la falta de agua por el racionamiento que se presenta en la capital.

“La bancada del partido Cambio Radical se va a retirar ya que hay una proposición aprobada por la plenaria que dice que no se le puede dar trámite a la reforma pensional, no se puede dar el debate, antes de surtir la audiencia pública que está programada para mañana a las 8 am. Por último, yo quisiera dejarle una constancia y es que los días en que no hay agua en el recinto no deberíamos citar. La verdad es que entrar al baño, con toda la vergüenza lo tengo que decir, no son las condiciones de salubridad que deben estar viviendo aquí las personas en el recinto y sobre todo los trabajadores que nos ayudan a llevar esta sesión”, dijo la representante Carolina Arbelaez.

La reforma pensional, una de las más urgentes para el gobierno de Gustavo Petro, para algunos, está a punto de caerse, pues le quedan menos de 6 días al Congreso para votar este proyecto antes de que se termine la agenda legislativa el 20 de junio.