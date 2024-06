“A mí no me interesa la venganza”: Petro a Uribe sobre las acusaciones de Mancuso

Luego de que el expresidente Álvaro Uribe se pronunciara sobre las declaraciones del presidente Gustavo Petro en respuesta a la entrevista del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso en El Reporte Coronell, en donde dijo que él sabía de la masacre de los paramilitares en El Aro, el mandatario le dijo al expresidente que hay caminos de paz que se pueden buscar de la mano de lo pactado en el pasado y que no va de la mano de la venganza.

“A mi no me interesa la venganza. Creo como se acordó que debe existir un tribunal de cierre de la verdad judicial, donde toda persona que se incrimine: guerrillero, militar, paramilitar o civil haya sido funcionario público o no, ahora llamados terceros, pueda declarar y establecer la verdad judicial. Ese tribunal debería ser la JEP tal como el estado colombiano se comprometió mediante declaración unilateral de estado ante la humanidad.

Petro señaló que Mancuso tiene una razón en la petición de paz que hizo para el país.

“Nunca conocí al señor Mancuso pero debo afirmar que al menos tiene razón en su petición de cesar la colaboración con la guerra y comenzar la colaboración con la paz. Esa invitación es extensiva a toda la sociedad colombiana. Usted y yo podemos colaborar en este proceso que cambiaría la historia del país para bien de nuestros hijos y nietos y los de toda la sociedad colombiana. Tenga la seguridad que un proceso así nos llevaría no a la venganza, sino a un gran proceso de perdón social que convocara a Colombia a una verdadera era de Paz”, agregó.

Por último, Petro respondió a los señalamientos que hizo Uribe sobre el trabajo que hizo el hoy presidente en el caso del paramilitarismo en Colombia y recordó las actuaciones del DAS en su contra.

“Señor expresidente Uribe. No puedo censurar mi propio debate sobre el paramilitarismo en Antioquia del año 2007, en donde mostré a la ciudadanía los indicios que encontré de la masacre del Aro y otras masacres. Le admito que como todo debate parlamentario tiene el beneficio de la duda y que lo que debe buscarse es la verdad judicial. Usted respondió mi debate en una rueda de prensa el 19 de abril del 2007. Esa rueda de prensa inició lo que se llamó el “caso de las chuzadas del DAS” del que fuí víctima como mi familia según sentencia del Consejo de Estado”, puntualizó.