Autoridades en Santa Marta informan de infiltrados en paro cívico de la Sierra Nevada

Santa Marta

En la Troncal del Caribe se lleva a cabo un paro cívico convocado por la paz y la movilización de las comunidades de esta zona, quienes le exigen al gobierno de Gustavo Petro agilizar la mesa de diálogos con la organización Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.

Pese a ser llamado un paro cívico, algunos califican esta jornada como un paro armado, teniendo en cuenta el cierre de la vía que comunica a Santa Marta con la Guajira por varias horas y el cierre de algunos establecimientos de comercio.

Camilo George, secretario de Gobierno de Santa Marta, dijo a la W que por información de inteligencia militar y policial analizada en un Consejo de Seguridad lo que se viene realizando es un paro cívico, organizado por moradores de la Sierra Nevada, que ha originado un bloqueo en la vía.

Por su parte, Alex Pinzón, organizador de la marcha manifestó que las 42 veredas, 20 líderes comunitarios, pueblos indígenas, comunidad afrodescendiente, gremios de turismo y empresarios de la Sierra Nevada de Santa Marta, se la ha violado el principio de distinción porque han manifestado que hay intervención de grupos armados en el paro.

“De acuerdo a información de la policía hubo unas capturas en el mercado público de Santa Marta, de personas que no tienen nada que ver con la región, y estaban amenazando al comercio, si fue verdad que aparecieron personas con camisetas alusivas al comandante paramilitar, si ya inteligencia tiene claro que había una interrupción por parte enemigos de la paz era lógico que se iba a presentar”, dijo Alex Pinzón, líder comunal.

Asimismo, el secretario de gobierno de Santa Marta, precisó que “en este tipo de manifestaciones no está exento que haya alguna infiltración, esto no es tolerable y no hay ningún tipo de beneficio. Hay que garantizar los derechos a la mayoría de los ciudadanos buenos”.

Finalmente, se conoció que el bloqueo se levantó en esta zona por varias horas; sin embargo, como ya lo habían acordado los líderes comunales, volvieron a cerrar la vía, esto con el fin de seguir haciendo eco de sus peticiones ante el Gobierno Nacional, por lo que la movilidad es intermitente.

