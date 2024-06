Comisión de MinDefensa atenderá peticiones de la comunidad en la Sierra Nevada

Comunidades de la Sierra Nevada continúan en paro cívico por la paz y la movilización en señal de protesta para exigirle al Gobierno de Gustavo Petro la instalación de la mesa de diálogos con el grupo Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.

Se conoció que hubo un acercamiento vía telefónica con el Gobierno Nacional, en cabeza del ministro de Defensa, Iván Velázquez, quien se comprometió a llevar una comisión para escuchar las peticiones de la población que reside en esta zona. Dentro de estas se destaca la reactivación de los diálogos con los grupos al margen de la ley y un cese al fuego.

“Agradecemos al señor ministro la celeridad ante la urgencia de la atención de las comunidades de la zona rural por parte del Gobierno Nacional. Esperamos que el Ministerio del Interior Instale su comisión de alto nivel, hacia las 11 a.m. seremos un intermediario entre las comunidades y el Gobierno Nacional”, dijo la alta consejera para la Paz y el Postconflicto de Santa Marta, Jennifer del Toro.

Por su parte, la Alcaldía de Santa Marta, en cabeza de Carlos Pinedo, entregó un balance de la manifestación realizada. El mandatario local dijo que su administración buscará el apoyo de la Oficina del alto comisionado para la Paz, subrayando la disposición del Gobierno para trabajar de manera articulada e instalar una comisión de alto nivel.

Asimismo, el mandatario destacó que ha dado instrucciones a su equipo de trabajo para agotar todas las vías de diálogo con la comunidad con el fin de levantar el bloqueo de esta importante vía.

Entre tanto, la Gobernación del Magdalena, en cabeza de Rafael Martínez, durante el consejo de seguridad convocado por el departamento, anunciaron recompensas para dar con la ubicación y captura de los criminales más buscados de ‘Los Pachencas’ y del ‘Clan del Golfo’. Asimismo, el mandatario se refirió a la instrumentalización y amenazas de los grupos armados, a comerciantes, campesinos, indígenas y líderes sociales, para participar de una supuesta protesta.

“Creemos en los acuerdos de paz y en la salida negociada al conflicto. No es cierto que estamos en contra de la paz, entiendo que inicialmente ‘Los Pachencas’ estuvieron en una lista para los acuerdos con el Gobierno central, pero que hoy no están precisamente porque ellos mismos no dejaron de delinquir”, precisó el mandatario.