Petro cumplió segundo día en Suecia: visitó Buque Gloria y habló de “poder constituyente”

El presidente Gustavo Petro cumplió este jueves su segundo día de agenda en Suecia, país que visita en el marco de la conmemoración de los 150 años de relaciones diplomáticas.

El mandatario comenzó la jornada con una reunión con 25 embajadores de Colombia acreditados en Europa, a quienes les puso la tarea de fortalecer la promoción del café, pero también la de consolidar apoyos para sacar adelante su política de paz.

Después de esa cita, Petro partió al Palacio Real a un almuerzo ofrecido por el Rey Carlos Gustavo, al que asistió en compañía de la primera dama, Verónica Alcocer, y de varios integrantes de su comitiva. Posteriormente se desplazó hacia el Buque ARC Gloria, que está de paso en Suecia y donde recibió al primer ministro, Ulf Kristersson, para la firma de memorandos de entendimiento en varios temas de interés común.

Uno de los puntos centrales de esa alianza está relacionado con el proceso de paz con el ELN y otros diálogos, razón por la cual Suecia anunció que “apoya los esfuerzos de paz de Colombia a través del Fondo de Paz GPAAC (Grupo de Apoyo, Acompañamiento y Cooperación), al que contribuirá con 7.000.000 de coronas suecas”, que equivalen a 2.772 millones de pesos colombianos adicionales para 2024.

Tras reunirse con Kristersson, Petro saludó a un grupo de colombianos que llegaron hasta el punto en el que atracó el Gloria y desde allí destacó el papel que está cumpliendo el país frente al mundo.

“Colombia le está hablando al mundo de paz, está mostrando su propia experiencia, sus propios senderos y nos escuchan. Creo que hay que perseverar en ese esfuerzo. (…) Le he pedido a las embajadas y consulados que abran sus puertas, que no sean ya para aristócratas o vacaciones, sino que sean oficinas de trabajo que ayuden a toda la comunidad colombiana, independientemente si son legales o no ante los ojos del gobierno extranjero”, precisó.

El mandatario también reiteró su mensaje sobre el poder constituyente, el cual ha causado controversia en los últimos meses en el país, ante alertas por la supuesta intención de buscar otros caminos para convocarla, algo que han negado varias voces del Gobierno.

“Ser independientes, ser soberanos. Siempre recuerden esa frase de nuestro himno. Es el pueblo el soberano de la historia que viene de Colombia. Todo dependerá de las decisiones del pueblo, que es lo que yo llamo el poder constituyente: que el pueblo decida sobre su propia historia y construya una era de paz, de justicia social y democracia”, concluyó.

Al cerrar el día, el presidente se reunió con el grupo Wallenberg, dueño de grandes empresas de distintos sectores, varias de ellas con presencia en Colombia, como por ejemplo IKEA. Ese conglomerado también es dueño de Electrolux, AstraZeneca y Ericsson, entre otras compañías reconocidas en el mundo.