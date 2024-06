Zelenski confía en seguir recibiendo apoyo de EE.UU. aunque haya cambio en la Casa Blanca

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se mostró este jueves 13 de junio confiado en la continuidad del apoyo de Estados Unidos a su país independientemente del candidato que se imponga en las elecciones presidenciales del mes de noviembre.

“(Los presidentes) trabajan según la voz de la gente y es imposible sin la gente”, dijo el jefe del Estado ucraniano en una rueda de prensa conjunta con el presidente de EEUU, Joe Biden, al ser preguntado por la posibilidad de que un cambio en la Casa Blanca suponga el fin de la ayuda de Estados Unidos a Kiev.

“Me parece que no importa a quien elige la nación, antes que nada, me parece que todo depende de la unidad dentro de este o aquel país, y si la gente está con nosotros cualquier líder estará con nosotros en esta lucha por la libertad”, agregó el jefe del Estado ucraniano tras firmar con el presidente estadounidense, Joe Biden, un acuerdo bilateral en materia de seguridad sellado en los márgenes de la cumbre del G7 que se celebra en Italia.

Las elecciones del próximo noviembre pueden suponer la vuelta a la Casa Blanca del expresidente Donald Trump, que en algunas de sus declaraciones públicas se ha mostrado reacio a seguir enviando ayuda a Ucrania y ha insistido en la necesidad de que Europa aumente su contribución a la seguridad en ese continente.

En el acuerdo de seguridad firmado con Ucrania, Estados Unidos se compromete a seguir ofreciendo asistencia a Kiev durante la próxima década, pero el pacto no alcanza el rango de tratado al no requerir de aprobación por parte del Senado de EEUU, por lo que no es necesariamente vinculante para futuras administraciones.