Estos son los 5 productos que más se exportan en Colombia: ¿a qué países se envían?

Exportar productos hacia otros países es uno de los tantos factores fundamentales para tener la economía de una nación estable; por ejemplo, en el caso de Colombia, las ventas externas tan solo en abril de 2024, representaron US$4.408,8 millones FOB (Free On Board) y crearon “un crecimiento de 17,9 %”, explicó el Departamento Administrativo de Nacional de Estadística (DANE). Asimismo, conquistar nuevos territorios contribuye no solo con la generación de dinero, sino también permite el fortalecimiento del empleo en el país.

De acuerdo con el Observatorio de la Complejidad Económica (OEC), Colombia, a corte de 2022, se posicionó como “la economía número 43 del mundo en términos de PIB, el número 53 en exportaciones totales, el número 50 en importaciones totales, la economía número 98 en términos de PIB per cápita y la economía número 58 más compleja”.

Factores para que Colombia pueda exportar

Colombia, al ser un territorio privilegiado, cuenta con varios factores relevantes que le ayudan a mantenerse vigente en el comercio exterior; según lo explicado por la compañía de envíos ‘TCC’, estos son:

Tener recursos naturales explotables.

Ubicación geográfica con acceso a dos océanos y límites con diversos países.

Políticas favorables para la realización del comercio exterior.

Refiriéndonos a esto último, el Ministerio del Trabajo menciona que Colombia tiene a la fecha 10 Tratados de Libre Comercio (TLC) vigentes para exportar a 45 países localizados en diferentes continentes; por ejemplo, Chile, México, Suiza, Islandia, Estados Unidos, Guatemala, entre otros.

¿Cuáles son los productos que más exporta Colombia?

De acuerdo con lo explicado por el Observatorio de la Complejidad Económica (OEC), las principales exportaciones de Colombia son:

Petróleo crudo con aproximadamente $16,1 MM dólares. Briquetas de carbón con aproximadamente $12,9 MM dólares. Café con aproximadamente $4,15 MM dólares. Petróleo refinado con aproximadamente $2,64 MM dólares. Oro con aproximadamente $2,59 MM dólares.

Tanto estos como otros productos fueron exportados principalmente a Estados Unidos ($15,6 MM), Panamá ($5,84 MM), Países Bajos ($3,67 MM), India ($2,55 MM), y Brasil ($2,39 MM), agrega la OEC.

Lista de productos que más se importan en Colombia, según la OEC

Así como existe un grupo de productos que son enviados de Colombia a otras partes del mundo, también hay acuerdos suscritos para hacer importaciones; en ese sentido, la OEC sugiere que estos serían: petróleo refinado ($6,26 MM), coches ($2,73 MM), equipo de transmisión ($2,64 MM), maíz ($2,02 MM) y medicamentos envasados ($1,77 MM). Traídos principalmente de Estados Unidos ($19,4 MM), China ($18,1 MM), Brasil ($5,16 MM), México ($3,6 MM) y Alemania ($2,24 MM).

¿Quiénes pueden exportar en Colombia?

Según lo explicado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), quienes pueden exportar productos en Colombia son “las personas naturales, jurídicas y sucursales de sociedades extranjeras que estén inscritas en el RUT y tengan la calidad de usuario aduanero exportador”.