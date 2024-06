Diferencias entre trastorno bipolar y trastorno de personalidad múltiple: cómo reconocerlo

En una entrevista en Salud y Algo Más de W Radio, el doctor Diego Fonseca Perdomo, especialista en psiquiatría y psicoterapia de la Universidad del Bosque, aclaró importantes aspectos sobre el trastorno bipolar y la personalidad múltiple, dos condiciones que suelen confundirse en la percepción popular.

“El trastorno bipolar es una enfermedad de origen biológico”, explicó el Dr. Fonseca, subrayando que “tiene una alta carga genética similar a la esquizofrenia y la depresión”. Este trastorno, añadió, está asociado con alteraciones químicas en los neurotransmisores y posibles factores hormonales.

Los síntomas más comunes incluyen irritabilidad, depresión, alteraciones del sueño, energía y cambios en el comportamiento. Estos síntomas pueden manifestarse en explosividad, gastos innecesarios o aislamiento social.

Por otro lado, el trastorno de personalidad múltiple, conocido actualmente como trastorno de identidad disociativa, no está claramente definido en términos biológicos. “Es un estado de conciencia, de confusión, de disociación”, describió Fonseca. Este trastorno se caracteriza por episodios de despersonalización y amnesia, lo que lo distingue claramente del trastorno bipolar.

Autodiagnóstico

El Dr. Fonseca enfatizó que no es posible autodiagnosticarse con precisión estos trastornos. “El trastorno bipolar hoy en día está más famoso”, indicó, debido a que se utiliza comúnmente la palabra “bipolar” para describir cambios de ánimo. Sin embargo, esto no significa que una persona tenga realmente la enfermedad. “La introspección de las personas con trastorno bipolar es muy baja”, señaló, explicando que durante episodios maníacos, las personas pueden sentirse extremadamente bien y, por lo tanto, no buscar ayuda.

En cuanto al trastorno de identidad disociativa, la falta de conciencia de la enfermedad también es común, y los episodios de disociación pueden ser sutiles pero significativos, afectando la memoria y el comportamiento.

Asimismo, Fonseca subrayó la importancia de la educación para combatir el estigma asociado con los trastornos mentales. “El primer paso es educarse muy bien sobre la enfermedad”, afirmó.

Además, destacó que acudir al psiquiatra o al psicólogo no significa locura, sino autocuidado. También refutó los mitos sobre los medicamentos psiquiátricos, asegurando que “no generan dependencia” y son esenciales para el tratamiento adecuado.