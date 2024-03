“Soy más que una enfermedad”: Catalina Gallo cuenta su testimonio de bipolaridad

El trastorno bipolar es una enfermedad mental que causa cambios extremos en el estado de ánimo que comprenden altos emocionales (manía o hipomanía) y bajos emocionales (depresión).

Para hablar sobre el tema, pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más la periodista y escritora Catalina Gallo, quien es paciente de bipolaridad, dando detalles sobre cómo es vivir con esta condición.

“Empezó a los 30 años con ataques de pánico, sentía que me salía de la realidad, me diagnosticaron el trastorno bipolar (…) Tiene un componente genético, debí de tener algún ancestro con enfermedad mental, eso llega sin que uno lo prevea, lo más importante es que haya una aceptación de lo que ocurre, no es fácil, pero decirse uno a sí mismo que todo está bien debe ser clave”, relató.

Además, expuso la importancia de los buenos hábitos, pues exponerse a situaciones de consumo de alcohol, sustancias psicoactivas o sedentarismo puede agravar las cosas.

¿Cómo ha vivido su enfermedad?

Catalina Gallo publicó el libro ‘La belleza de la locura: una conversación sobre el trastorno bipolar’, en compañía de su amiga Maribel Abello Banfi.

“Este libro me ha permitido estar en contacto con personas con otras enfermedades mentales, es bueno ver que nos acompañamos, que le hemos puesto a la vida una mirada donde las emociones son valiosas (…) Interactuar con personas que han hecho esfuerzos de salir adelante, todo ha sido un proceso muy profundo, es necesario que todas las personas sepan quienes son y se valoren”, comentó.

Reflexionando también sobre cómo ha sido su proceso, y qué se ha dicho a sí misma para sobrellevarlo.

“El mayor aprendizaje es que no digo que soy bipolar, sino que tengo un trastorno, eso significa que la enfermedad no me define, yo no soy la enfermedad, soy un ser humano con todo lo que implica, eso me ha ayudado a conllevarlo. No sé por qué lo escogió mi alma, no sé si es un karma, pero sé que ya me tocó y sacaremos de lo que se pueda en medio de lo difícil”, agregó.

Finalmente, mencionó también que las crisis no aparecen repentinamente, estas “se cocinan, se preparan, son como un agua que va hirviendo, lo que hay que hacer es que no hiervan de todo, por eso hay alternativas y medicamentos.

Escuche la entrevista completa en Salud y Algo Más: