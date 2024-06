Sindicatos del MinTrabajo expusieron que los dejaron plantados en mesa de conversación

Los sindicatos del Ministerio del Trabajo que se mantienen en huelga desde el pasado 31 de mayo, informaron que durante la mesa diálogo que se convocó para este 17 de junio en búsqueda de encontrar soluciones a las diferencias laborales que hay con las directivas de la cartera, no se pudo realizar ningún avance debido a que ni la ministra, Gloría Inés Ramírez, ni sus viceministros o algún alto cargo de la administración del ministerio hizo presencia en la mesa citada.

Ante el escenario, el Comité de Huelga aseguró que se mantiene en firme la manifestación que se inició hace un par de semanas y que a pesar de no haber encontrado con quien entablar diálogos este lunes, se mantiene abierto a la concertación esperando una mejor respuesta.

Según un breve comunicado de los sindicatos, durante esta jornada se espera lograr un acuerdo sobre la expedición de los certificados laborales para que los trabajadores de la cartera que lo deseen puedan acceder a la inscripción de un concurso de méritos para ascenso, así mismo, se esperaba llegar a un acuerdo para que se modificará el Acuerdo 2618 de mayo de 2024 “por el cual se convoca y establece las reglas del proceso de selección, en la modalidad de ascenso y abierto, para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al sistema general de carrera administrativa de la planta de personal del MINISTERIO DEL TRABAJO- PROCESO DE SELECCIÓN No. 2618 del 2024″, sin embargo todo lo anterior no fue posible debido a que no hubo reunión como tal.

Finalmente, aunque no ha habido una respuesta puntual por parte del Ministerio del Trabajo, se debe tener en cuenta que por estos días, esa es una de las carteras que más labores y acciones ha mantenido en el Congreso de la República al ser la cartera encargada de dos de las principales reformas del Gobierno Petro, las cuales son la pensional y laboral, una de ellas ya aprobada.