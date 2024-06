“No soy el responsable”: minSalud en moción de censura sobre modelo de salud para maestros

En medio de un tenso debate en la Cámara de Representantes este lunes, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, rechazó responder a una moción de censura que buscaba cuestionar su gestión respecto al nuevo modelo de atención en salud para maestros.

Jaramillo, firme en su posición, defendió que la citación no cumplía con los requisitos legales necesarios y que él no está obligado a rendir cuentas por decisiones que no corresponden a sus funciones ministeriales. “Este debate es improcedente. Yo no tengo porqué responder”, fueron las palabras del ministro ante la plenaria, refiriéndose al Acta 03 de 2024, documento mediante el cual fue citado por supuestas fallas en la implementación del nuevo modelo de salud.

Según Jaramillo, dicho acta carecía del respaldo mínimo requerido, pues solo el 10% de los miembros de la Cámara de Representantes lo habían firmado. El funcionario también se desligó de la responsabilidad sobre la estructuración e implementación del modelo, argumentando que estas incumben al Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y a la Fiduprevisora, respectivamente.

Durante su intervención, Jaramillo abordó además los audios filtrados de reuniones con directivos de Fiduprevisora, desmintiendo haber cometido cualquier delito y atribuyendo las conversaciones a malentendidos. Tras las declaraciones del ministro, diversos representantes manifestaron su descontento.

Andrés Forero del Centro Democrático acusó a Jaramillo de irrespetar al Congreso al no responder al cuestionario preparado sobre la crisis en el sistema de salud de los maestros. “El que calla otorga… Es increíble que tras tantos escándalos este activista siga siendo ministro”, expresó Forero.

Por su parte, Jaramillo concluyó asegurando que el Gobierno continuará trabajando en reformas para mejorar el sistema de salud y garantizar la eficiencia en el uso de los recursos públicos.