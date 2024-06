Si se cambia la economía ilegal se puede lograr la paz en el Cauca: Luis Fernando Velasco

En los micrófonos de La W, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se pronunció sobre la compleja situación de orden público en el departamento del Cauca. El alto funcionario aseguró que los combates que se han presentado son el resultado del abandono de estas zonas por parte del Estado.

(…) Hay una calma, pero una calma que no es real porque es una calma en donde unos actores ilegales controlan el territorio y como lo controla pues no hay conflicto. En el momento en que el Gobierno toma la decisión de hacer un esfuerzo por cambiar la economía de la zona, por entrar a lugares donde no ha entrado no sólo la fuerza pública sino el Estado en su conjunto, pues es evidente que estos señores que estaban controlando esa zona se tratan de golpear por varios lugares y mientras hay muy fuertes combates en el cañón, en diferentes zonas, pues ellos van y tratan de golpear al pueblo”, agregó Velasco.

El jefe de la cartera del Interior también aseguró que no se puede combatir y ganar la batalla si el Gobierno, junto con la comunidad, no son capaces de cambiar la economía.

“Se levanta el cese al fuego donde no se respete, hay gente que conversa con el Gobierno desde la ilegalidad, pero uno descubre que estaban usando el cese al fuego para fortalecerse militarmente y por eso se rompió el cese al fuego en el sur del país y por eso se incrementan las acciones. Hay una responsabilidad grande y confiamos que la Fuerza Pública pueda ir a los territorios. Tiene que entrar, tanto la fuerza pública como el Estado, para cambiar la economía de esas zonas”, agregó.

