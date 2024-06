Gobernador de Antioquia: el ausente durante los diálogos con las disidencias de las Farc

Este jueves, a partir de las 11:00 de la mañana, se realizará en el municipio de Yarumal, Norte de Antioquia, una nueva jornada de diálogos entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central de las FARC, evento al que fue invitado el gobernador Andrés Julián Rendón, que en redes sociales confirmó que no asistirá al encuentro.

En la carta firmada por el alto Comisionado, Otty Patiño, le piden al mandatario regional autorizar y asistir a la cita que “tendrá como objeto abordar y construir un plan de transformaciones territoriales”, sin embargo, el gobernador respondió que no hay muestras de paz que certifiquen la buena voluntad del grupo ilegal.

Andrés Julián Rendón aseguró que “las FARC firmaron un acuerdo de paz y acá me piden me siente con los que lo han incumplido. Estos criminales no han dado muestras de paz en el departamento. Al contrario, siembran terror”.

El texto con la invitación fue publicado por Rendón en sus redes sociales y en él, el Alto Comisionado argumenta que “es importante su apoyo, conocimiento y contribución en el logro de las transformaciones territoriales”.

Por su parte, el gobernador, que ha pedido en varias oportunidades que se levante el cese al fuego, señaló que “en las subregiones del Norte, Nordeste y Bajo Cauca, la población antioqueña ha sido víctima de extorsión, reclutamiento, terrorismo, homicidios, desplazamiento y confinamiento por la presencia y accionar de este grupo ilegal”.